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СТБ запускає реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною та оголошує кастинг чоловіків

29.05.2020

Те, на що так довго чекав український глядач, здійснилося! Телеканал СТБ розпочинає роботу над першим українським реаліті, в якому шукати свою другу половинку буде не чоловік, а жінка, та запускає кастинг чоловіків.

Першою українською Холостячкою, яка шукатиме кохання в телепроєкті, стала акторка театру і кіно, зірка серіалу «Кріпосна», переможниця «Танців з зірками» Ксенія Мішина.

Чоловіки, які готові поборотися за серце Ксенії, можуть заповнити анкету  ТУТ.

 «Холостяк» – дуже успішний світовий формат: ідеальний чоловік обирає ту єдину, з якою прагне побудувати серйозні стосунки. Але погодьтеся, у сучасному світі право обирати однаково належить і чоловіку, і жінці. Тому нам завжди хотілося зробити сезон, у якому обирає жінка, а чоловіки отримають можливість проявити себе та завоювати її серце. Ми віримо, що цей проєкт дасть змогу по-новому поглянути на класичний формат романтичного реаліті й надихнути мільйони українських жінок», – коментує директорка департаменту управління виробництвом телеканалу СТБ Наталія Франчук.

Виробництвом проєкту займається команда під керівництвом директорки студії StarLightProduction Анни Калини.

«Ми багато років хотіли “Холостячку”, а коли в “Кріпосній” з’явилася Мішина, я особисто зрозуміла, що цьому проєкту на СТБ – бути! За останні кілька років Ксенія стала головним відкриттям українського кіно, виграла відомий танцювальний проєкт, підкорила серця мільйонів глядачів своєю красою, харизмою та ролями фатальних жінок. Проте за успіхом і стабільністю криється інша Ксенія – любляча мати і донька, котра, як і багато український жінок, сама забезпечує свою сім’ю, сама виховує 8-річного сина. Вона сильна і самостійна, але все одно продовжує шукати свою опору в житті, свою другу половинку, щоб сказати йому ту фразу, яку багато разів говорила в кадрі», – розповідає Анна Калина.

Перша українська Холостячка зізнається, що побудувати стосунки з чоловіками їй буває непросто через те, що вони бачать у ній передусім акторку.

«Коли чоловік дізнається, що я акторка, його перша реакція: “Ух ти, яка в тебе цікава професія!”. Але як тільки цей чоловік починає претендувати на мене як на жінку, з’являються складнощі у спілкуванні, ревнощі, недовіра моїм словам та емоціям: якщо ти акторка – ти можеш, дивлячись в очі, легко збрехати, зіграти. Та я вірю в те, що в найближчому майбутньому обов’язково зустріну свою долю – впевненого самодостатнього чоловіка, який сприйматиме мою професію з цікавістю і буде не тільки спостерігати за моїми кар’єрними успіхами, а й усіляко сприяти», – поділилася Ксенія Мішина.

Ведучим нового романтичного реаліті буде Григорій Решетник.

Усі подробиці про формат проєкту, його структуру, виробництво та прем’єру телеканал СТБ повідомить зовсім скоро.

 

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