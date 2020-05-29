То, чего так долго желал украинский зритель, свершилось. Телеканал СТБ начинает работу над первым украинским романтическим реалити, в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина, и объявляет кастинг мужчин.

Первой украинской Холостячкой, которая будет искать любовь в телепроекте, стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная», победительница «Танцев со звездами» Ксения Мишина.

Мужчины, готовые побороться за сердце Ксении, могут заполнить анкету ЗДЕСЬ!

«Холостяк – очень успешный мировой формат: идеальный мужчина выбирает ту единственную, с которой хочет построить долгие отношения. Но согласитесь, в современном мире право выбирать одинаково принадлежит и мужчине, и женщине. Поэтому нам всегда хотелось сделать сезон, в котором выбирает женщина, а мужчины получат возможность проявить себя и завоевать ее сердце. Мы верим, что этот проект позволит по-новому взглянуть на классический формат романтического реалити и вдохновит миллионы украинских женщин», – комментирует директор департамента управления производством телеканала СТБ Наталья Франчук.

Производством проекта занимается команда под руководством директора студии StarLightProduction Анны Калины.

«Мы много лет хотели «Холостячку», а когда в «Крепостной» появилась Мишина, я лично поняла, что этому проекту на СТБ – быть! За последние несколько лет Ксения стала главным открытием украинского кино, выиграла известный танцевальный проект, покорила сердца миллионов зрителей своей красотой, харизмой и ролями роковых женщин. Но за успехом и стабильностью есть другая Ксения – любящая мама и дочь, которая, как и многие украинские женщины, сама обеспечивает свою семью, сама воспитывает 8-летнего сына. Она сильная и самостоятельная, но все равно продолжает искать свою опору в жизни, свою вторую половинку, чтобы сказать ему ту самую фразу, которую много раз произносила в кадре, – рассказывает Анна Калина.

Первая украинская Холостячка признается, что построить отношения с мужчинами ей бывает непросто из-за того, что они видят в ней, в первую очередь, актрису.

«Когда мужчина узнает, что я актриса, его первая реакция: «Ух ты, какая у тебя интересная профессия!». Но как только этот мужчина начинает претендовать на меня как на женщину, появляются сложности в общении, ревность, недоверие моим словам и эмоциям: раз ты актриса – ты можешь, глядя в глаза, легко соврать, сыграть. Но я верю в то, что в ближайшем будущем обязательно встречу свою судьбу – уверенного самодостаточного мужчину, который воспримет мою профессию с интересом и будет не только наблюдать за моим карьерным ростом, но и всячески содействовать”, – поделилась Ксения Мишина.

Ведущим нового романтического реалити будет Григорий Решетник.

Все подробности о формате проекта, его структуре, производстве и премьере телеканал СТБ сообщит совсем скоро.