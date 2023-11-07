Телеведуча СТБ Надія Матвєєва про нову професію

Нове професійне життя почалося: телеведуча СТБ Надія Матвєєва про коучинг як сучасний допоміжний фах

Ведучі телеканалу СТБ своїм прикладом доводять, що освоїти новий фах можна в будь-якому віці. Нещодавно Тетяна Висоцька почала вивчення спеціальності «терапевтичне садівництво», аби згодом отримані знання реалізувати в допомозі військовим під час реабілітації. Також додатковий допоміжний фах собі обрала ведуча Надія Матвєєва, а саме – коучинг. Детальніше про нову професію Надія розповіла в соціальній мережі.

«Я страшенно боялася з 24.02.22. Що загину якоюсь жахливою смертю, що не зможу допомогти рідним або втрачу їх, що у мене не буде більше моєї улюбленої справи – телебачення – і фінансової можливості забезпечувати себе та 73-річну маму. Перші два страхи цілком природні, і досі часом не відчуваються… А стосовно третього – на щастя, телебачення встояло і тримається. Вже у травні 2022 року ми з улюбленим каналом СТБ зробили важливий проєкт «Надійні поради» про те, як поводитися у критичних ситуаціях під час війни, а потім – «Позивний Надія»», – поділилась Надія Матвєєва.

Однак ведуча зізналась, що зіштовхнулась тоді і зі страхами – чим займатися через 10-15 років, як себе забезпечувати.

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«Я почала пошук справи, яка б була мені до душі і мала фінансові перспективи, – продовжила Надія. – Так я прийшла до коучингу, сучасної допоміжної професії, методу досягнення результатів через зміну мислення. Я усвідомила що «це моє», коли дізналася про коучингове мислення – відкрите, гнучке, адаптивне, з фокусом на результат. Так це ж найкращий спосіб ставитися до світу, у якому геть нема стабільності, а загроз все більше – вирішила я для себе і почала свій коучинговий шлях».

Для навчання ведуча обрала український міжнародний університет з сертифікованою у Міжнародній Федерації Коучингу (ICF) програмою. Вона відмітила, що вдячна засновникам за високі стандарти навчання та невпинне поширення коучингу в Україні на користь суспільству.

«Тепер я коуч за міжнародними стандартами, телеведуча Надія Матвєєва. Нове професійне життя почалося. І щодня, як і мільйони українців, я усвідомлюю, що моє життя триває завдяки нашим воїнам, захисникам і захисниця, котрі відстоюють своє і наше право на свободу», – підсумувала Надія.

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