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МастерШеф

Я закохалася: Ольга Мартиновська відверто розповіла про нові стосунки

30.10.2023

Ольга Мартиновська, суддя кулінарного реаліті «МастерШеф»-12 на СТБ та шеф-кухарка, розповіла про нові стосунки та прокоментувала чутки про роман з Володимиром Ярославським. Більше — читайте в матеріалі. 

Ольга Мартиновська відверто розповіла про нові стосунки

Ольга Мартиновська дала відверте інтерв’ю Аліні Доротюк, в якому розповіла про нові стосунки.  

«Я закохалася, вперше за багато років. Буквально місяць, як почались стосунки. Стосунки, в яких мене люблять. І мені здається, що це по-справжньому. Я губу не розкатую, адже я прагматична жіночка, у мене є своя сім’я, діти, плани, роботи, графіки, на які я розраховую. Ці відносини не вписувались в моє життя, але це так класно! Далеких планів не будую, але це дуже комфортні стосунки. Я вперше відчула, як класно, коли тебе дуже люблять, і ти любиш. Завжди трапляється, що чи тебе, чи ти.  Вперше мені так кайфово і так подобається, тому що я вперше не намагаюся бути трошки кращою, ніж я є. Коли ти розумієш, що не треба бути тим, ким ти не є, це вдача, це джекпот».

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Шеф-кухарка зазначила, що її коханий також працює в ресторанній сфері. Разом з тим, Ольга засмутила багатьох шанувальників, які приписували їй роман з колегою за проєктом «МастерШеф» Володимиром Ярославським. Так, Ольга додала, що з Володимиром їх пов’язують лише дружні стосунки. 

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