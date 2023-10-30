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МастерШеф

Я влюбилась: Ольга Мартыновская откровенно рассказала о новых отношениях

30.10.2023

Ольга Мартыновская, судья кулинарного реалити «МастерШеф»-12 на СТБ и шеф-повар, рассказала о новых отношениях и прокомментировала слухи о романе с Владимиром Ярославским. Больше — читайте в материале. 

Ольга Мартыновская откровенно рассказала о новых отношениях

Ольга Мартыновская дала откровенное интервью Алине Доротюк, в котором рассказала о новых отношениях.

«Я влюбилась, впервые за многие годы. Буквально месяц, когда начались отношения. Отношения, в которых меня любят. И мне кажется, что это по-настоящему. Я губу не раскатываю, ведь я прагматичная женщина, у меня есть своя семья, дети, планы, работы, графики, на которые я рассчитываю. Эти отношения не вписывались в мою жизнь, но это так классно! Далеких планов не строю, но это очень комфортные отношения. Я впервые почувствовала, как классно, когда тебя очень любят и ты любишь. Всегда случается, что ты или тебя. Впервые мне так кайфово и так нравится, потому что я впервые не пытаюсь быть немного лучше, чем я есть. Когда ты понимаешь, что не нужно быть тем, кем ты не являешься, это удача, это джекпот».

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Шеф-повар отметила, что ее любимый также работает в ресторанной сфере. Вместе с тем Ольга расстроила многих поклонников, которые приписывали ей роман с коллегой по проекту «МастерШеф» Владимиром Ярославским. Ольга добавила, что с Владимиром их связывают только дружеские отношения.

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