Телеведущая СТБ Надежда Матвеева о новой профессии

Новая профессиональная жизнь началась: телеведущая СТБ Надежда Матвеева о коучинге как современной вспомогательной специальности

Ведущие телеканала СТБ своим примером доказывают, что освоить новую профессию можно в любом возрасте. Недавно Татьяна Высоцкая приступила к изучению специальности «терапевтическое садоводство», чтобы впоследствии полученные знания реализовать в помощи военным во время реабилитации. Также дополнительную вспомогательную профессию выбрала ведущая Надежда Матвеева, а именно – коучинг. Детальнее о новой профессии Надежда рассказала в социальной сети.

«Я ужасно боялась с 24.02.22. Что погибну какой-нибудь ужасной смертью, что не смогу помочь родным или потеряю их, что у меня не будет больше моего любимого дела – телевидения – и финансовой возможности обеспечивать себя и 73-летнюю маму. Первые два страха вполне естественны, до сих пор порой чувствуются… А по отношению к третьему – к счастью, телевидение устояло и держится. Уже в мае 2022 года мы с любимым каналом СТБ сделали важный проект “Надійні поради” о том, как вести себя в критических ситуациях во время войны, а затем – “Позивний Надія”», – поделилась Надежда Матвеева.

Однако ведущая призналась, что столкнулась тогда и со страхами – чем заниматься через 10-15 лет, как себя обеспечивать.

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«Я начала поиск дела, которое было бы мне по душе и имело финансовые перспективы, – продолжила Надежда. – Так я пришла к коучингу, современной вспомогательной профессии, методу достижения результатов через изменение мышления. Я осознала что “это мое”, когда узнала о коучинговом мышлении – открытом, гибком, адаптивном, с фокусом на результат. Так это же лучший способ относиться к миру, в котором нет стабильности, а угроз все больше – решила я для себя и начала свой коучинговый путь».

Для обучения ведущая избрала украинский международный университет по сертифицированной в Международной Федерации Коучинге (ICF) программе. Она отметила, что благодарна учредителям за высокие стандарты обучения и постоянное распространение коучинга в Украине в пользу общества.

«Теперь я коуч по международным стандартам, телеведущая Надежда Матвеева. Новая профессиональная жизнь началась. И каждый день, как и миллионы украинцев, я осознаю, что моя жизнь продолжается благодаря нашим воинам, защитникам и защитницам, которые отстаивают свое и наше право на свободу», – подытожила Надежда.

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