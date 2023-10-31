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Большую цель создают маленькие шаги: ведущая СТБ Татьяна Высоцкая стала студенткой в 46 лет!

31.10.2023

Начать обучение ради великой цели можно в любом возрасте – и ни в коем случае не будет поздно! В этом убеждена ведущая телеканала СТБ («Вікна-новини», «Таємниці ДНК» и «ДНК. Свої») – Татьяна Высоцкая, которая взялась получать новое образование. Ведущая приступила к изучению специальности «терапевтическое садоводство», чтобы впоследствии полученные знания реализовать в помощи военным во время реабилитации. Что вдохновило Татьяну Высоцкую на обучение и как в качестве избранной специальности может помочь послевоенной стране – в материале.

Ведущая СТБ Татьяна Высоцкая стала студенткой в 46 лет

«”О, Боже, что теперь делать?” – это была первая моя мысль, когда увидела в “е-кабинете” поступающего, что изменился статус с “зарегистрировано” на “рекомендовано”. Приветствуйте, я снова студентка. Да, в 46 лет. Да, я последний раз училась в вузе 22 года назад. Это я подсчитала, когда получила свой диплом магистра. Именно благодаря магистерскому образованию была возможность без экзаменов поступить на вторую магистерскую», – написала ведущая в социальной сети.

Татьяна поделилась, что специальность, которую она выбрала, всего два месяца назад, как создана в университете Украина, но очень необходима обществу – терапевтическое садоводство.

«Это не про нюхать цветочки, все гораздо глубже и серьезнее. Если коротко, конечная цель – реабилитационные центры, отделения, сады и парки, которыми должна быть насыщена послевоенная страна ветеранов и просто людей с ПТСР, зависимостями и постстрессом», – объяснила Татьяна.

Ведущая и до этого увлекалась дачным садоводством и выращиванием лекарственных растений. Прошлым летом хобби приобрело новый формат: вместе с дочерью Татьяна собственноручно производит полезный травяной «Таїн чай», средства от продажи которого направляют на помощь Вооруженным Силам Украины. А вот на получение образования Татьяну вдохновила книга под названием «Садотерапия» автора Сью Стюарт-Смит.

Ведущая СТБ Татьяна Высоцкая стала студенткой в 46 лет

«Она утащила меня в этот мир, хотя я и так интуитивно шла к нему последние годы. Больше о западном опыте буду писать и цитировать этого прекрасного автора, — написала Высоцкая. – Честно, мысли не имею, чем это кончится, но хочу попробовать, хоть пока и страшно, пока – не знаю, что делать. Но это ничего, ведь большую цель создают маленькие шаги, правда?».

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