Главное – это пульс в отношениях. Он у нас никогда не исчезал: ведущая СТБ Татьяна Высоцкая поделилась секретом крепкого брака

В этом месяце ведущая телемарафона «Єдині новини», проектов «Таємниці ДНК» и «ДНК. Свої» на СТБ – Татьяна Высоцкая – отмечает день рождения, а также 25 лет совместной жизни с мужем Алексеем, выпускающим редактором «Вікон» и защитником нашей страны. В эксклюзивном интервью ведущая рассказала, как паре удается беречь любовь и уважение друг к другу, а также новые смыслы во время великой войны, что сегодня дарит ощущение счастья и личностные изменения.

Таня, 29 сентября у вас день рожденья. Поделитесь восприятием этого праздника сейчас. Оно изменилось или нет?

День рождения для меня, пожалуй, один из самых противоречивых праздников (улыбается). Но точно могу сказать, что даже 46 – это не 45. За этот год обретено много нового опыта, хоть и усталости, получен вкус ценности жизни, хоть и определенного выгорания. Но как иначе может быть во время войны?

Каждый год мы привыкли говорить слова благодарности и оглядываться вокруг. За что и кому вы сегодня благодарны?

Конечно, прежде всего родным – за то, что они рядом, терпят меня и любят, поддерживают и понимают. За всех окружающих коллег, которые тоже являются частью моего опыта и жизни. Да и просто – спасибо жизни за все, болезненное и приятное.

Какие изменения вы ощутили в себе за время полномасштабной войны? Что нового стали замечать?

Выше упоминала о новом вкусе ценности жизни, это прежде всего. Ведь каждый день практически может быть последним. Поэтому не хочется тратить время на лишнее, поэтому хочется закрывать гештальты. Вот мне семья подарила на день рождения велосипед, наконец детская мечта сбылась (улыбается).

Что дарит вам сегодня ощущение счастья?

Как всегда, какие-то светлые мгновения, какие-то родственные, рабочие и личностные свершения. Не люблю, когда в изможденном состоянии не могу радоваться цветам, природе. Для меня это сигнал, что нужно срочно пополнить ресурсы.

Как изменились ваши ценности? Что важно, а что перестало быть значительным?

Как каждый уязвимый человек, я могла обижаться по пустякам. Сейчас это совсем неважно, и, знаете ли, так легко стало (улыбается). Сейчас главное – смотреть в одну сторону, идти вместе по одному пути, какое-то широкомасштабное партнерство. Все остальное – тлен (улыбается).

Кроме личного праздника, в прошлом месяце вы с мужем отметили 24 года жизни вместе! Что помогает вам беречь отношения и любовь друг к другу?

Да, в августе было 24 года брака, а в сентябре, по-моему, более важная дата – 25 лет совместной жизни, и, более того, 26 лет, как мы вместе. Это настолько огромный кусок жизни, что коротко и не скажешь. Было всякое, как в любых отношениях. Но главное это пульс, он никогда не исчезал. Главное, это партнерство, уважение, забота и тепло. В годы войны эти вещи стали еще больше.

Чему учит вас этот брак? Возможно, произошли внутренние трансформации, которыми вы гордитесь?

Как говорит Алексей, у нас есть мощные тренажеры для друг друга. Я думаю, что мы в наших отношениях выросли, созрели и возмужали, а это огромная работа, внутренняя и общая. Иногда с выбором, иногда без, разве хочешь? Должен (улыбается). Но только потом, оглядываясь, видишь себя и нас уже другими, более ответственными, более честными друг перед другом, более прощающими.

Какой совет вы могли бы дать парам, проблемы которых подсветила война? Как сохранить отношения?

Я уверена, что нет одного рецепта, даже борщ имеет их сотни, что уж говорить об отношениях. Важно прислушиваться к себе и партнеру, давать время и шанс друг другу, идти на компромисс и при этом помнить о красных линиях. Но на самом деле, если пульс есть, то просто беречь его (улыбается).

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