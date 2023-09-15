«ДНК. Свої» начал работу над 3 сезоном

Отыскать пропавшего на фронте возлюбленного и вернуть веру: проект «ДНК. Свої» начал работу над третьим сезоном

Вдохновляясь силой своих зрителей, СТБ продолжает социальную миссию по поиску пропавших из-за войны украинцев. На днях вещатель приступил к работе над третьим сезоном проекта собственного производства «ДНК. Свої», который помогает найти и вернуть домой близких, пропавших без вести во время полномасштабной войны.

Ведущая проекту «ДНК. Свої» — Татьяна Высоцкая.

Если есть хоть малейшая зацепка отыскать своих, сила нашей веры творит чудеса. Ради того, чтобы родные люди могли вновь обняться, команда проекта инициирует собственные журналистские расследования, смело берется за самые сложные поиски и отправляется в командировку разными уголками Украины, часто рискуя собственными жизнями.

В новом сезоне «ДНК. Свої» зрители увидят истории сверхтяжелой реальности украинцев: молодой женщины, которая разыскивает любимого и отца своего маленького сыночка после того, как он без вести пропал на фронте; экспертизу ДНК тела военного, в смерть которого не верят родители; убитой горем вдовы и матери, которую не принимают родственники погибшего на войне возлюбленного, и многие другие.

«Мы с командой взяли на себя сверхсложную миссию — соединять потерянные во время войны судьбы. И гордимся тем, что делаем это. К нам поступают тысячи запросов от украинцев с просьбой найти родных и близких. Телефоны горячей линии просто разрываются, и нам важно выслушать каждого, – рассказывает руководитель проекта «ДНК. Свої» Юлия Поборуева. — Чтобы подготовить программу к эфиру, должно произойти единение разных факторов. Например, мы можем найти пропавшего человека, но его нужно эвакуировать, если он находится, скажем, в прифронтовой зоне или в оккупации. Особенно болезненна и поразительна тема изнасилованных оккупантами женщин… Пострадавших от зверств россиян огромное количество, но говорить о пережитом готовы единицы. Поэтому очень много работы остается за кадром. Но, несмотря на все сложности, для нас всегда на первом месте человек, который просит помощи — психологическую, эмоциональную, которая ищет ответы на жизненно важные вопросы. Потому мы продолжаем».

Увидеть третий сезон «ДНК. Свої» можно будет весной 2024 года. Между тем каждое воскресенье в 22:00 в эфире СТБ выходят премьерные выпуски проекта «Таємниці ДНК».

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниць ДНК». Чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора, журналисты «ДНК. Свої» проводят резонансные и часто рискованные поиски. По каждому обращению команда сотрудничает с министерствами, государственными ведомствами и общественными организациями, привлекает экспертов-криминалистов, генетиков, следователей и волонтеров.

Разработка и запуск проекта произошли после полномасштабного вторжения России в Украину. Первый сезон вышел в эфир СТБ осенью 2022 года, второй – весной 2023. За два сезона работы «ДНК. Свої» соединили десятки семей в кадре, и еще больше — вне его. Со всеми героями команда держит связь и после выпусков, чтобы при необходимости оказать помощь.

Съемки новейших историй «ДНК. Свої» будут продолжаться до конца 2023 года. Если вы также ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067) 690-56-91.

Производство — Starlight Production

Руководитель проекта — Юлия Поборуева

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова

Генеральный продюсер производства программ телеканала СТБ — Наталья Франчук.

Следите за анонсами на официальных страницах телеканала СТБ:

сайт Facebook Instagram YouTube Telegram Viber TikTok