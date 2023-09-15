«ДНК. Свої» розпочав роботу над 3 сезоном

Відшукати зниклого на фронті коханого та повернути віру: проєкт «ДНК. Свої» розпочав роботу над третім сезоном

Надихаючись силою своїх глядачів, СТБ продовжує соціальну місію з пошуку зниклих через війну українців. Днями мовник розпочав роботу над третім сезоном проєкту власного виробництва «ДНК. Свої», який допомагає знайти та повернути додому близьких, що зникли безвісти під час повномасштабної війни.

Ведуча проєкту «ДНК. Свої» — Тетяна Висоцька.

Коли є хоч найменша зачіпка відшукати своїх, сила нашої віри творить дива. Заради того, аби рідні люди могли знов обійнятися, команда проєкту ініціює власні журналістські розслідування, відважно береться за найскладніші пошуки і рушає у відрядження різними куточками України, часто ризикуючи власними життями.

В новому сезоні «ДНК. Свої» глядачі побачать історії надважкої реальності українців: молодої жінки, яка розшукує коханого та батька свого маленького синочка після того, як він безвісти зник на фронті; експертизу ДНК тіла військового, в смерть якого не вірять батьки; вбитої горем вдови та матері, яку не приймають родичі загиблого на війні коханого, та багато інших.

«Ми з командою взяли на себе надскладну місію — з’єднувати загублені під час війни долі. І пишаємось тим, що робимо це. До нас поступають тисячі запитів від українців з проханням відшукати рідних та близьких. Телефони гарячої лінії просто розриваються, і нам важливо вислухати кожного, — розповідає керівниця проєкту «ДНК. Свої» Юлія Поборуєва. — Щоб підготувати програму до ефіру, має відбутись єднання різних факторів. Наприклад, ми можемо знайти зниклу людину, але її потрібно евакуювати, якщо вона знаходиться, скажімо, в прифронтовій зоні або в окупації. Особливо болючою та разючою є тема зґвалтованих окупантами жінок… Постраждалих від звірств росіян величезна кількість, але говорити про пережите готові одиниці. Тому дуже багато роботи лишається за кадром. Але, попри всі складнощі, для нас завжди на першому місці людина, яка просить про допомогу — психологічну, емоційну, яка шукає відповіді на життєво важливі питання. Тому ми продовжуємо».

Побачити третій сезон «ДНК. Свої» можна буде навесні 2024 року. А тим часом щонеділі о 22:00 в ефірі СТБ виходять прем’єрні випуски проєкту «Таємниці ДНК».

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору, журналісти «ДНК. Свої» проводять резонансні та часто ризиковані пошуки. По кожному зверненню команда співпрацює з міністерствами, державними відомствами та громадськими організаціями, залучає експертів-криміналістів, генетиків, слідчих і волонтерів.

Розробка і запуск проєкту відбулися після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Перший сезон вийшов в ефір СТБ восени 2022 року, другий — навесні 2023. За два сезони роботи «ДНК. Свої» зʼєднали десятки родин у кадрі, і ще більше — поза ним. З усіма героями команда тримає звʼязок і після випусків, аби, за потреби, надати допомогу.

Зйомки нових історій «ДНК. Свої» триватимуть до кінця 2023 року. Тож, якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Виробництво — Starlight Production

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Генеральна продюсерка виробництва програм телеканалу СТБ — Наталя Франчук.

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