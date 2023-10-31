Велику мету створюють маленькі кроки: ведуча СТБ Тетяна Висоцька стала студенткою у 46 років!

Почати навчання заради великої мети можливо в будь-якому віці – і в жодному разі не буде пізно! В цьому переконана ведуча телеканалу СТБ («Вікна-новини», «Таємниці ДНК» та «ДНК. Свої») – Тетяна Висоцька, яка саме взялась здобувати нову освіту. Ведуча почала вивчення спеціальності «терапевтичне садівництво», аби згодом отримані знання реалізувати в допомозі військовим під час реабілітації. Що надихнуло Тетяну Висоцьку на навчання та як обрана спеціальність може допомогти повоєнній країні – в матеріалі.

«”О, Боже, що тепер робити?” – це була перша моя думка, коли побачила в е-кабінеті вступника, що змінився статус із «зареєстровано» на «рекомендовано». Тож, вітайте, я знову студентка. Так, у 46 років. Так, я востаннє вчилася у виші 22 роки тому. Це я підрахувала, коли дістала свій диплом магістра. Саме завдяки магістерській освіті була змога без іспитів вступити на другу магістерську», – написала ведуча в соціальній мережі.

Тетяна поділилась, що спеціальність, яку вона обрала, лише два місяці тому як створена в університеті Україна, але дуже необхідна суспільству – терапевтичне садівництво.

«Це не про нюхати квіточки, все набагато глибше і серйозніше. Якщо коротко, кінцева мета – реабілітаційні центри, відділення, сади і парки, якими має бути насичена повоєнна країна ветеранів і просто людей з ПТСР, залежностями та постстресом», – пояснила Тетяна.

Ведуча й до цього захоплювалася дачним садівництвом і вирощуванням лікарських рослин. Минулого літа хобі набуло нового формату: разом з донькою Тетяна власноруч виготовляє корисний трав’яний «Таїн чай», кошти від продажу якого спрямовують на допомогу Збройним Силам України. А ось на здобуття освіти Тетяну надихнула книга під назвою «Садотерапія» авторки Сью Стюарт-Сміт.

«Вона затягла мене в цей світ, хоч я і так інтуїтивно йшла до нього останні роки. Більше про західний досвід буду писати і цитувати цю прекрасну авторку, – написала Висоцька. – Чесно, гадки не маю, чим це скінчиться, але хочу спробувати, хоч поки і страшно, поки – таки не знаю, що робити. Та це нічого, адже велику мету створюють маленькі кроки, правда ж?».

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