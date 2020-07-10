Неизменный ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник и его жена Кристина сообщили радостную новость, что они ждут третьего ребенка. Счастливые супруги уже воспитывают двух сыновей — Диму и Ваню. И очень скоро станут многодетными родителями. О радостной новости, аисте на Мальдивах и беременности на карантине — читайте в интервью Григория и Кристины Решетников.

Как Кристина рассказала о беременности?

Гриша: Уже и не вспомним. Все наши беременности более или менее запланированы. Знакомые, которые уже знают о новости, подшучивают, что этому способствовала самоизоляция и карантин. Но мы до этого очень классно слетали на Мальдивы, а потом уже во время спокойных карантинных будней Кристина заявила, что надо сделать тест на беременность. И началась еще одна счастливая страница нашей жизни.

Кристина: Когда мы были на отдыхе, у нашего дома всегда сидел аист. Я его часто снимала, а после того, как выкладывала в соцсети, все друзья и родители писали: «Точно кого-то привезете! Ну давайте уже девочку». Тогда просто смеялись. Но, похоже, аист сидел у нас 12 дней не просто так.

Кто же все-таки: девочка или мальчик?

Гриша: На следующей неделе идем на УЗИ, где хочу крупным планом посмотреть, кто же будет. Кристина больше хочет мальчика, но когда ждешь третьего ребенка, то уже не так важно: буду любить и мальчика, и девочку. Очень рады, что скоро станем многодетными родителями. Даже не верится.

Кристина, это уже третья беременность. Есть предчувствие: девочка или мальчик?

На самом деле, предыдущие ощущения были немного другие. На этот раз начался карантин, и мы сидели в полной изоляции. Никуда не выходили. Я сложно переживала момент токсикоза. Поэтому есть шанс, что девочка. Но со второй беременностью я так же думала (смеется). Посмотрим, как Бог даст.

Имена уже подбирали?

Гриша: У нас интересная история. Ваня и Дима названы в честь дедушек. Ваня — мой папа. На первом свидании озвучил Кристине: «Если у нас первым родится сын, то он будет Ваня».

Насчет Димы — у Кристины нет такой традиции в семье, поэтому мы думали до последнего. Уже даже из роддома нам звонили и спрашивали, как же мы назвали ребенка. Нужно было в свидетельство о рождении вписывать. Мы думали, как же назвать. Второй дедушка — Дима. Будет Дима.

Если третья будет девочка, то все бабушки уже намекают на себя (улыбается). А если мальчик, то мама намекает, что у меня был дедушка Витя.

Кристина: У каждого из родственников свой план. Но у нас свой (смеется).

Когда ждете рождения?

Ближе к зиме. Ждем подарок ко дню рождения Кристины. А там посмотрим. Будет еще один Стрелец.

Как сыновья отреагировали?

Гриша: Очень обрадовались. Дима очень копирует Ваню, поэтому ждал его реакции. Которая была очень радостной. Они целуют животик, обращаются к нему «мой малыш». Уж очень любят. Классно отнеслись. Дима еще не так осознает. А Ваня у нас уже сознательный нянь. Одного уже воспитывает, а скоро будет пополнение.

Кристина: Мы думали максимально оттянуть этот момент и сказать позже. Поскольку живота они еще не видели и не могли понять, что происходит, ― как мы думали. Но они слышали, как я с родителями обсуждала это, и с Гришей мы часто говорили. Поэтому Ваня постоянно начал спрашивать: «Мама, ты же сказала, что Дима подрастет, тогда у тебя в животике будет еще кто-то». И он постоянно начал спрашивать, кто живет в животике. А живота ведь не было еще (улыбается).

Тогда мы решили с Гришей все рассказать. Сидели, ужинали и сказали, что скоро будет сестричка или братик. У Димы была реакция: «А, ну хорошо, класс». И дальше ест. А у Ванюши было такое эмоциональное удивление, что он сказал: «Хорошо», ― встал и вышел из комнаты. Я подошла, чтобы спросить, рад ли он, что случилось. А он говорит: «Я очень рад, но… ты же не будешь толстенькая? Ты будешь потом худенькая?» (смеется). Настоящий джентльмен, переживает за мой внешний вид.

Сказали, что это секрет, и он помогал нам это скрывать — становился передо мной на фото, чтобы животика не было видно. А потом как-то приходит из детского сада и говорит виновато: «Мам, я такое сказал… Сказал своему другу, что у нас будет братик или сестричка!».

Гриша: И теперь все воспитатели все время: «Поздравляем!» (смеется).

Беременность — время съемок «Холостячки». Кристина уже советовала что-то Грише?

Кристина: Мы это уже неоднократно проходили на «Холостяке». Гриша тогда сильно страдал. Особенно в период с первой беременностью. Мне его даже жалко было. Извинялась потом (улыбается). Он был в Аргентине, с которой у нас большая разница во времени — у меня еще день, а у него уже ночь. Я забыла об этом, звоню и кричу: «Почему ты трубку не берешь! Ты про меня забыл!». А он мне: «Да у нас просто ночь, я спал. Извини». Такие гормональные всплески бывали.

Гриша: Но мы готовы. 10 сезонов «Холостяка» прошли. А в «Холостячке», думаю, будет легче. Там только одна девушка, в противовес «Холостяку», где куча девушек (смеется). Мы готовы и подаем пример: нужно влюбляться, жениться. Мы очень рады, что судьба нам дает детей. Будем готовиться к новым проектам: и жизненным, и телевизионным.

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