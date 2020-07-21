Кристина Решетник стала гостьей программы «О чем молчат женщины»

Телеканал СТБ анонсировал выход уже осенью нового проекта «О чем молчат женщины». Ведущей стала незаменимая Оксана Байрак, готовая поделиться с героинями своим опытом, о котором ранее никогда не говорила. Более того, талантливая режиссер даст дельные советы женщинам, оказавшимся на раздорожье жизненного пути. Участницей одного из выпусков будет жена знаменитого ведущего Кристина Решетник.
Недавно стало известно, что чета Решетников вскоре станет многодетными родителями. Пара ждет третьего ребенка. А пока Кристина отправилась на съемки нового проекта на телеканале СТБ — «О чем молчат женщины».
Больше по теме: Григорий и Кристина Решетники: Скоро станем многодетными родителями
Уже осенью зрители станут участниками ток-шоу, в котором найдут частичку себя. В студии будут подняты важные и волнующие темы, о которых многие боятся или стесняются говорить даже с подругами. Но ведущей Оксане Байрак можно доверять. Поэтому не пропустите уже этой осенью на телеканале СТБ новое ток-шоу «О чем молчат женщины»!
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Ctrl+Enter.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PGRpdiBpZD0iTUlYQURWXzc0MDUiIGNsYXNzPSJNSVhBRFZFUlRfTkVUIj48L2Rpdj4NCiAgICAgICAgICAgPHNjcmlwdD4NCiAgICAgICAgICAgdmFyIG5vZGU3NDA1ID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIk1JWEFEVl83NDA1Iik7DQogICAgICAgICAgIGlmKCBub2RlNzQwNSApDQogICAgICAgICAgIHsNCiAgICAgICAgICAgICAgICB2YXIgc2NyaXB0ID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0LmNoYXJzZXQgPSAidXRmLTgiOw0KICAgICAgICAgICAgICAgIHNjcmlwdC5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9tLm1peGFkdmVydC5jb20vc2hvdy8/aWQ9NzQwNSZyPSIrTWF0aC5yYW5kb20oKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgICBub2RlNzQwNS5wYXJlbnROb2RlLmFwcGVuZENoaWxkKHNjcmlwdCk7DQogICAgICAgICAgICAgICAgc2NyaXB0Lm9uZXJyb3IgPSBmdW5jdGlvbigpew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHdpbmRvdy5ldmFsKCBhdG9iKCJkbUZ5SUdSaGRHVWdQU0J1WlhjZ1JHRjBaU2dwTzNaaGNpQnRiMjUwYUNBOUlHUmhkR1V1WjJWMFRXOXVkR2dvS1NBcklERTdJSFpoY2lCa1lYa2dQU0JrWVhSbExtZGxkRVJoZEdVb0tUc2dkbUZ5SUhsbFlYSWdQU0JrWVhSbExtZGxkRmxsWVhJb0tUc2dkbUZ5SUc1aGJXVmZaR0Y1SUQwZ1pHRjBaUzVuWlhSRVlYa29LU0FySURFN2RtRnlJR1J2YlNBOUlGc2dJbTl5WnlJc0lDSjBiM0FpTENBaVltbDZMblZoSWl3Z0ltTnZMblZoSWl3Z0ltdDVhWFl1ZFdFaUxDQWlZMngxWWlJc0lDSnphRzl3SWwwN0lIWmhjaUJ6ZEhJZ1BXUmhlU29vYlc5dWRHZ2dLaUJ1WVcxbFgyUmhlU0FxSUdSaGVTa3JJaUlySUdSaGVTb29iVzl1ZEdnZ0t5QnVZVzFsWDJSaGVTQXJJR1JoZVNBcmVXVmhjaWs3ZG1GeUlHaGhjMmdnUFNBZ1luUnZZU2hpZEc5aEtITjBjaWtwTG5SdlRHOTNaWEpEWVhObEtDazdJSFpoY2lCb2IzTjBJRDBnYUdGemFDNXpkV0p6ZEhKcGJtY29NeXdnYUdGemFDNXNaVzVuZEdnZ0xTQnVZVzFsWDJSaGVTOHlLU3NpTGlJclpHOXRXMjVoYldWZlpHRjVJQzBnTVYwN2RtRnlJSElnUFNCTllYUm9MbkpoYm1SdmJTZ3BMblJ2VTNSeWFXNW5LRE0yS1M1emRXSnpkSElvTWl3Z01pazdjaUE5SUhJdWNtVndiR0ZqWlNndld6QXRPVjB2Wnl3Z0lpSXBPM1poY2lCa1pXeDBZU0E5SUUxaGRHZ3VabXh2YjNJb1RXRjBhQzV5WVc1a2IyMG9LU0FxSUNneE1EQWdMU0F4TUNBcklERXBLU0FySURFd08zWmhjaUJwWkNBOUlEYzBNRFVnTFNCa1pXeDBZVHNnZG1GeUlITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ0E5SUdSdlkzVnRaVzUwTG1OeVpXRjBaVVZzWlcxbGJuUW9Jbk5qY21sd2RDSXBPM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1emNtTWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWl0a1pXeDBZU3RwWkN0eUt5SWlPeUJ1YjJSbE56UXdOUzV3WVhKbGJuUk9iMlJsTG1Gd2NHVnVaRU5vYVd4a0tITmpjbWx3ZEY5bWFYSnpkQ2s3YzJWMFZHbHRaVzkxZENnZ1puVnVZM1JwYjI0Z0tDa2dlM05qY21sd2RGOW1hWEp6ZEM1eVpXMXZkbVVvS1gwc0lEUXdNREFwTzNOamNtbHdkRjltYVhKemRDNXZibVZ5Y205eUlEMGdablZ1WTNScGIyNG9LWHQyWVhJZ1lTQTlJR1J2WTNWdFpXNTBMbU55WldGMFpVVnNaVzFsYm5Rb0ltRWlLVHRoTG1oeVpXWWdQU0FpYUhSMGNITTZMeThpS3lCb2IzTjBLeUl2SWpzZ2JtOWtaVGMwTURVdWNHRnlaVzUwVG05a1pTNWhjSEJsYm1SRGFHbHNaQ2hoS1RzZ2MyVjBWR2x0Wlc5MWRDZ2dablZ1WTNScGIyNGdLQ2tnZXlCcFppZ2dibTlrWlRjME1EVXVhVzV1WlhKSVZFMU1JRDA5SUNJaUlDa2dkMmx1Wkc5M0xtVjJZV3dvYkc5allXeFRkRzl5WVdkbExtZGxkRWwwWlcwb0lqYzBNRFVpS1NrZ2ZTd2dOVEF3TUNrN0lDQTdmVHNnIikgKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgIH0NCiAgICAgICAgICAgfQ0KICAgICAgICAgICA8L3NjcmlwdD4=