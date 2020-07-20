В продолжении легендарного сериала «Крепостная» главную героиню Катерину Вербицкую выкупила помещица Лидия Шефер, которую сыграла Ксения Мишина. Актриса Катерина Ковальчук эксклюзивно для сайта STB.UA призналась, как ей работалось в команде с коллегой. А также как Ксения Мишина относилась к девушке вне съемок. Подробнее в материале.

2 сезон сериала «Крепостная» начался с нечеловеческой жестокости Лидии Шефер по отношению к Катерине Вербицкой. Актриса Ксения Мишина перевоплотилась в настоящего изверга, который нещадно издевался над слабой девушкой. Однако настоящие взаимоотношения девушек оставались за кадром. Катерина Ковальчук поделилась, как они ладили с Ксенией Мишиной.

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Во втором сезоне драмы «Крепостная» женские персонажи — Лидия Шефер и Катерина Вербицкая — заядлые враги. Вы верите в женскую дружбу?

У меня лично был не очень хороший опыт с женской дружбой. Да, у меня немного подруг. Но много знакомых. Самые близкие женщины для меня — это моя сестра и мама. В сериале «Крепостная» моя героиня также была одинока.

Лидия Шефер нечеловечно относилась к вашей героине. Расскажите, как вам удавалось отыгрывать жестокие сцены с Ксенией Мишиной?

Нормально. Мы актрисы, и эти сцены нужно отыграть. Я помню эпизод, когда Ксения била меня, и била со всей силы. Но это было необходимо. Потом Ксения спрашивала: «Все нормально?» Я всегда просила, чтобы меня не жалели, потому что правды тогда в кадре больше.

Какая сцена в работе с Ксенией Мишиной была психологически сложная?

С ней — много. Момент с подвалом, со столбом… Сцена у камина, когда Катерина Вербицкая совсем другая — смелая и безнадежная. Когда она кричит: «Не отдам!»

Продолжение «Крепостной» будет! Телеканал СТБ официально подтвердил информацию, которую так ждали все поклонники сериала: премьера 3 сезона «Крепостная» запланирована на 2021 год.

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