У продовженні легендарного серіалу «Кріпосна» головну героїню Катерину Вербицьку викупила поміщиця Лідія Шефер, яку зіграла Ксенія Мішина. Актриса Катерина Ковальчук ексклюзивно для сайту STB.UA зізналася, як їй працювалося в команді з колегою. А також як Ксенія Мішина ставилася до дівчини поза зйомками. Детальніше у матеріалі.

2 сезон серіалу «Кріпосна» почався з нелюдської жорстокості Лідії Шефер стосовно Катерини Вербицької. Актриса Ксенія Мішина перевтілилася у справжнього нелюда, який нещадно знущався над слабкою дівчиною. Однак справжні взаємини дівчат залишалися за кадром. Катерина Ковальчук поділилася, як вони ладнали з Ксенією Мішиною.

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У другому сезоні драми «Кріпосна» жіночі персонажі — Лідія Шефер і Катерина Вербицька — затяті вороги. Ви вірите в жіночу дружбу?

У мене особисто був не дуже хороший досвід з жіночою дружбою. Так, у мене небагато подруг. Але багато знайомих. Найближчі жінки для мене — це моя сестра і мама. У серіалі «Кріпосна» моя героїня також була самотня.

Лідія Шефер не по-людськи ставилася до вашої героїні. Розкажіть, як вам вдавалося відігравати жорстокі сцени з Ксенією Мішиною?

Нормально. Ми актриси, і ці сцени потрібно відіграти. Я пам’ятаю епізод, коли Ксенія била мене, і била з усієї сили. Але це було необхідно. Потім Ксенія питала: «Все нормально?» Я завжди просила, щоб мене не жаліли, бо правди тоді в кадрі більше.

Яка сцена в роботі з Ксенією Мішиною була психологічно складною?

З нею — багато. Момент з підвалом, зі стовпом… Сцена біля каміна, коли Катерина Вербицька постає зовсім іншою — сміливою і безнадійною. Коли вона кричить: «Не віддам!»

Продовження «Кріпосної» буде! Телеканал СТБ офіційно підтвердив інформацію, на яку так чекали всі шанувальники серіалу: прем’єру 3 сезону «Кріпосна» заплановано на 2021 рік.

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