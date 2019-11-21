Продовження «Кріпосної» буде!

Сьогодні під час презентації холдингу StarLightMedia для рекламодавців телеканал СТБ офіційно підтвердив інформацію, на яку так чекали всі шанувальники серіалу «Кріпосна»: продовженню легендарної драми бути!

Як наголосила керуючий директор телеканалу СТБ Людмила Семчук, наразі триває робота над сценарієм наступних 48 серій, після чого відбудеться кастинг на нових героїв.

Прем’єру продовження улюбленого серіалу заплановано на 2021 рік.

Нагадаємо, перші два сезони «Кріпосної» з приголомшливим успіхом пройшли в Україні навесні і восени цього року. Серіал був лідером телеперегляду весь період показу, а після фінальної серії другого сезону шанувальники влаштували в інтернеті флешмоб #жаданживи з вимогою до творців не вбивати головного героя серіалу Андрія Жадана.

Права на показ «Кріпосної» придбали вже 9 країн: Польща, Литва, Чорногорія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Словенія, Хорватія, Казахстан. Історія поневоленої дівчини Катерини Вербицької викликала фурор в Польщі, і тепер польський глядач також з нетерпінням чекає на продовження історії про заборонене кохання і шлях до свободи.

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Також тепер серіал доступний на Amazon Prime Video для США і Канади.

Шоураннер серіалу – Тала Пристаецька.

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