Премьера легендарного сериала «Крепостная» состоится летом этого года на канале Divinity в Испании. Напомним, что костюмированный сериал «Крепостная» стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал. Ранее на испанском канале E-Energy состоялся успешный показ детективного сериала «Нюхач».

Divinity является одним из каналов телекоммуникационной компании Mediaset España, которая в свою очередь является дочерней компанией крупнейшего итальянского бродкастера Mediaset.

«Мы очень рады, что многосерийная украинская костюмированная драма захватывает зрителей во всем мире, ведь это довольно сложный жанр. Приятно доказывать, что популярностью пользуются отечественные проекты самых разных форматов. Надеемся, что испанские зрители также высоко оценят “Крепостную” и будут следить за сложной судьбой главной героини так же пристально, как зрители Украины или Польши», — комментирует Евгений Драчев, менеджер по международным продажам FILM.UA Distribution.

Премьера первого сезона «Крепостной» состоялась весной 2019 году в Украине на канале СТБ. Сериал очень понравился зрителям, он установил сразу несколько рекордов по доле, став лучшим сериалом марта среди украинских телеканалов за последние 6 лет. Далее эстафету переняла Польша, где благодаря огромной популярности были продемонстрированы два сезона сериала подряд на TVP1. Проект обрел тысячи фанатов и рекордные показатели просмотров. «Крепостная» стала лучшим сериалом месяца в Польше, а канал возглавил топ рейтингов.

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Сериал уже увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ «Крепостной» также были проданы в Японию (A.K Compamy), Чехию (Prima TV), Словакию, Венгрию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, страны Латинской Америки и бывшей Югославии. Кроме того, «Крепостную» разместили на популярном VOD-сервисе Amazon Prime, где ее могут посмотреть зрители с территории Северной Америки.

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