Легендарная костюмированная драма «Крепостная» побила все рекорды слота. Финальные серии 2 сезона заставили зрителей присоединиться ко флешмобу #жаданживи. Главный вопрос о третьем сезоне и старте его съемок актуален по сей день. Телеканал СТБ анонсировал премьеру 3 сезона сериала «Крепостная». Подробнее узнайте в материале.

Сериал «Крепостная» стал лучшим продуктом телесезона среди всех телеканалов. 13 месяцев съемок, 400 локаций по всей Украине, больше 200 отшитых костюмов и лучшие актеры современности, масштабная промо-кампания СТБ, качественный продукт, созданный с любовью украинскими компаниями StarLight Films и FILM.UA, — все это привело к телетриумфу.

«Очень скоро мы начинаем снимать 3-й сезон сериала «Крепостная», в котором мы узнаем, жив ли Жадан. Как сложились отношения Ларисы Яхонтовой и Петра Червинского? Кто родится у этой пары: мальчик, девочка? И родится ли вообще? С кем останется Катя? Более того, это будет история, которая очень современная. В ней мы будем говорить о том, что нет никакой тайны, которую можно долго скрывать», — говорит Тала Пристаецкая.

Также шоураннер сериала приоткрыла занавес и рассказала о том, что в 3-м сезоне «Крепостной» зритель наконец-таки узнает, как Андрею Жадану удалось так быстро войти в общество многоуважаемых панов и заслужить среди них уважение. Ведь не секрет, что герой когда-то был крепостным.

«Все то, что буквально через несколько недель начнет готовиться, в 2021 году прикует ваше внимание к экранам. Также надеюсь, что 3-й сезон закончится так, что вы с нетерпением будете ждать 4-й», — заключила Тала.

3-й сезон легендарной костюмированной драмы «Крепостная» выйдет в 2021 году на телеканале СТБ! Зрителю стоит ожидать множество новых сюжетных линий, талантливых актеров и новую антагонистку! Кто она — пока остается в тайне!

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