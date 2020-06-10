Костюмовану драму «Кріпосна» побачать в Іспанії

Прем’єра легендарного серіалу «Кріпосна» відбудеться влітку цього року на каналі Divinity в Іспанії. Нагадаємо, що костюмований серіал «Кріпосна» став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал. Раніше на іспанському каналі E-Energy відбувся успішний показ детективного серіалу «Нюхач».

Divinity є одним з каналів телекомунікаційної компанії Mediaset España, яка своєю чергою є дочірньою компанією найбільшого італійського бродкастера Mediaset.

«Ми дуже раді, що багатосерійна українська костюмована драма захоплює глядачів у всьому світі, адже це досить складний жанр. Приємно доводити, що популярність здобувають вітчизняні проєкти найрізноманітніших форматів. Сподіваємося, що іспанські глядачі також високо оцінять “Кріпосну” і стежитимуть за складною долею головної героїні так само пильно, як глядачі України чи Польщі», – коментує Євген Драчов, менеджер з міжнародних продажів FILM.UA Distribution.

Прем’єра першого сезону «Кріпосної» відбулася навесні 2019 року в Україні на каналі СТБ. Серіал надзвичайно сподобався глядачам, він установив відразу кілька рекордів за часткою, ставши найкращим серіалом березня серед українських телеканалів за останні 6 років. Далі естафету перейняла Польща, де завдяки величезній популярності було продемонстровано два сезони серіалу поспіль на TVP1. Проєкт здобув тисячі фанатів і рекордні показники переглядів. «Кріпосна» стала найкращим серіалом місяця в Польщі, а канал очолив топ рейтингів.

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Серіал уже побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ «Кріпосної» також були продані до Японії (A.K Compamy), Чехії (Prima TV), Словаччини, Угорщини, Болгарії (BNT), Латвії, Естонії, Грузії, країн Латинської Америки та колишньої Югославії. Крім того, «Кріпосну» розміщено на найпопулярнішому VOD-сервісі Amazon Prime, де її можуть подивитися глядачі з території Північної Америки.

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