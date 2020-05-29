Состоялся 10 сезон реалити «Холостяк». Зрители увидели красивый финал, выбор главного героя и узнали, как сложилась жизнь мужчины и участниц. Редакция STB.UA узнала, как изменилась жизнь Макса Михайлюка после участия в проекте, а также за что мужчина благодарен избраннице Даше. Подробнее — в интервью!

Как изменилась жизнь после проекта?

Проект «Холостяк» — это невероятный опыт выстраивания взаимоотношений, который в обычной жизни вряд ли получишь. Я рад, что в моей жизни случился этот проект, он помог мне многое проанализировать и вынести для себя определенные выводы по поводу того, что важно в первую очередь ценить и беречь в отношениях. Из забавного — меня начали узнавать на улице и просить сфотографироваться (улыбается. — Прим. ред.). Я пока не могу к этому привыкнуть. Недавно был в сервисном центре, где даже мужчины подходили и просили фото для своих жен (смеется. — Прим. ред.).

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Какое впечатление от участия в реалити? Ведь это твой первый опыт на телевидении.

Впечатления самые положительные. Я узнал телевидение с другой стороны. Неоднократно отмечал, насколько высокий уровень всей съемочной команды «Холостяка». Изначально реалити я себе не так представлял. Но теперь, глядя в телевизор, я понимаю, как это происходит. Сразу вижу, сколько вложено профессионализма и труда.

После просмотра эфиров изменил бы что-то в своих действиях, высказываниях или решениях?

Если честно, были моменты, когда ловил себя на мысли, что со мной на свидании девушка вела себя иначе, чем вне его и на «блицах». Если бы я слышал это в проекте, то, наверное, поступал бы по-другому. Но я взаимодействовал с девушками лишь на свиданиях и групповых встречах, поэтому оценить поведение каждой было невозможно.

Стал ли ты лучше понимать девушек?

Да. Участие в проекте меня немного приземлило. Я склонен доверять людям. И когда смотрел весь проект в целом, со свиданиями и комментариями девушек, то понимал, что нужно быть объективнее.

Расскажи, что ты ценил в Даше?

Мне всегда нравилось, что Даша говорит то, что чувствует. Я для себя это особенно отмечал в видеообращениях, ведь когда девушка переигрывает, это заметно. А Даша если была расстроенной, она это показывала и не думала, как будет выглядеть. Меня это очень подкупало и нравилось в ней. После нашего первого свидания на катке и в оранжерее появилось ощущение, что я ее очень хорошо знаю. Возможно, потому, что я проводил ассоциации со своей сестрой. У нее было такое же прошлое. Даша могла начать говорить, и я уже знал, что она хочет сказать. Я благодарен ей за все наши пережитые вместе эмоции и нашу историю. Она для меня очень ценна.

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