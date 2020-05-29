Ексклюзивне інтерв’ю Холостяка Макса про проєкт, Дашу і життя після реаліті

Відбувся 10 сезон реаліті «Холостяк». Глядачі побачили красивий фінал, вибір головного героя і дізналися, як склалося життя чоловіка й учасниць. Редакція STB.UA довідалася, як змінилося життя Макса Михайлюка після участі в проєкті, а також за що чоловік вдячний обраниці Даші. Детальніше — в інтерв’ю!

Як змінилося життя після проєкту?

Проєкт «Холостяк» — це неймовірний досвід вибудовування взаємин, який у звичайному житті навряд чи отримаєш. Я радий, що в моєму житті трапився цей проєкт, він допоміг мені багато проаналізувати і зробити для себе певні висновки стосовно того, що важливо передусім цінувати і берегти в стосунках. Із кумедного — мене почали впізнавати на вулиці і просити сфотографуватися (усміхається. — Прим. ред.). Я поки не можу до цього звикнути. Нещодавно був у сервісному центрі, де навіть чоловіки підходили і просили фото для своїх дружин (сміється. — Прим. ред.).

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Яке враження від участі в реаліті? Адже це твій перший досвід на телебаченні.

Враження найпозитивніші. Я пізнав телебачення з іншого боку. Не раз відзначав, наскільки високий рівень усієї знімальної команди «Холостяка». Спочатку реаліті я собі не так уявляв. Але тепер, дивлячись телевізор, я розумію, як це відбувається. Відразу бачу, скільки вкладено професіоналізму і праці.

Після перегляду ефірів чи змінив би щось у своїх діях, висловлюваннях або рішеннях?

Якщо чесно, були моменти, коли ловив себе на думці, що зі мною на побаченні дівчина поводилась інакше, ніж поза ним і на «бліцах». Якби я чув це в проєкті, то, напевно, чинив би інакше. Але я взаємодіяв з дівчатами лише на побаченнях і групових зустрічах, тому оцінити поведінку кожної було неможливо.

Чи став ти краще розуміти дівчат?

Так. Участь у проєкті мене трохи приземлила. Я схильний довіряти людям. І коли дивився весь проєкт в цілому, з побаченнями і коментарями дівчат, то розумів, що потрібно бути об’єктивнішим.

Розкажи, що ти цінував у Даші?

Мені завжди подобалося, що Даша каже те, що відчуває. Я для себе це особливо відзначав у відеозверненнях, адже коли дівчина переграє, це помітно. А Даша якщо була засмученою, вона це показувала і не думала, який вигляд вона матиме. Мене це дуже підкуповувало і подобалося в ній. Після нашого першого побачення на ковзанці і в оранжереї з’явилося відчуття, що я її дуже добре знаю. Можливо, тому, що я проводив асоціації зі своєю сестрою. У неї було таке саме минуле. Даша могла почати говорити, і я вже знав, що вона хоче сказати. Я вдячний їй за всі наші пережиті разом емоції і нашу історію. Вона для мене дуже цінна.

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