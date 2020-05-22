Встретить любовь на проекте «Холостяк» — реально. И каждая девушка верит в то, что по итогу нескольких месяцев она получит кольцо от главного героя. Однако в финале всегда одна участница уезжает домой с разбитым сердцем и неоправданными ожиданиями. С кем попрощался Холостяк Макс Михайлюк — узнайте в материале.

Финал реалити «Холостяк» — самый волнительный момент. Девушки успели влюбиться, а главный герой принимает важное решение, с кем продолжить взаимоотношения вне камер и выпусков. Традиционно 12 неделя прошла быстро: девушки отправились на последнее свидание в рамках реалити, а по итогу состоялась не Церемония роз, а Церемония вручения кольца.

Главный герой Макс Михайлюк объяснился с каждой девушкой.

«Я помню нашу первую встречу, как волновался я, и как волновалась ты. Помню наши ночи и звезды. Ты радовала меня своей инициативой и вниманием. Я замечал, что ты раскрываешься все больше и больше. Признаюсь, иногда мне казалось, что за всей инициативой стоит план. Но я хотел бы, чтобы моя девушка действовала без подготовки. Позволяла себе простую спонтанность», — говорил Холостяк Дане.

Волнение брало верх, и девушка попросила мужчину даже взять ее за руки.

«Сегодня моя душа говорит тебе “Прости”», — заключил главный герой.

«Мне лишь жаль, что я не смогла тебе полностью раскрыться. Но я все делала от души, ничего не планируя. Я всегда видела в тебе тебя. И все мои чувства, которые возникали, они были к тебе. Хочу, чтобы ты был счастлив. И спасибо за нашу историю», — призналась девушка.

В финальном выпуске Холостяк попрощался с Даной. Пара прошла романтический путь, однако сердце мужчины осталось с Дашей.

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