Зустріти кохання на проєкті «Холостяк» — реально. І кожна дівчина вірить у те, що за підсумком кількох місяців вона отримає каблучку від головного героя. Однак у фіналі завжди одна учасниця їде додому з розбитим серцем і невиправданими сподіваннями. З ким попрощався Холостяк Макс Михайлюк — дізнайтеся в матеріалі.

Фінал реаліті «Холостяк» — найбільш хвилюючий момент. Дівчата встигли закохатися, а головний герой ухвалює важливе рішення, з ким продовжити стосунки поза камерами і випусками. Традиційно 12 тиждень минув швидко: дівчата вирушили на останнє побачення в рамках реаліті, а за підсумком відбулася не Церемонія троянд, а Церемонія вручення каблучки.

Головний герой Макс Михайлюк порозумівся з кожною дівчиною.

«Я пам’ятаю нашу першу зустріч, як хвилювався я, і як хвилювалася ти. Пам’ятаю наші ночі і зірки. Ти радувала мене своєю ініціативою і увагою. Я помічав, що ти розкриваєшся все більше і більше. Зізнаюся, іноді мені здавалося, що за всією ініціативою стоїть план. Але я хотів би, щоб моя дівчина діяла без підготовки. Дозволяла собі просту спонтанність», — говорив Холостяк Дані.

Хвилювання брало гору, і дівчина попросила чоловіка навіть взяти її за руки.

«Сьогодні моя душа каже тобі “Пробач”», — підсумував головний герой.

«Мені лише шкода, що я не змогла тобі повністю розкритися. Але я все робила від душі, нічого не плануючи. Я завжди бачила в тобі тебе. І всі мої почуття, які виникали, вони були до тебе. Хочу, щоб ти був щасливий. І спасибі за нашу історію», — зізналася дівчина.

У фінальному випуску Холостяк попрощався з Даною. Пара пройшла романтичний шлях, проте серце чоловіка залишилося з Дашею.

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