Кого выбрал Макс Михайлюк в финале реалити «Холостяк»-10, а также кто стал единственной девушкой мужчины — главные вопросы весны 2020! Наконец-то состоялся финал 10 сезона, и зрители увидели красивую “love story”! Как Холостяк Макс Михайлюк делал свой выбор? Кому мужчина признался в чувствах и желании быть вместе? И с кем сложилась пара на проекте — читайте в материале.

Подошел к завершению 10 сезон самого романтического реалити страны! Главный Холостяк Украины выбрал одну девушку из 25-ти, которые несколько месяцев назад пришли покорять его внимание и сердце. Волнительный, но самый яркий и эмоциональный момент сезона — Церемония вручения кольца!

Холостяк принимал решения, руководствуясь исключительно зовом сердца. Ведь считает, что в чувствах не может быть места планированию, холодному разуму и расчету. Это и стало причиной того, что мужчина попрощался с Даной. На протяжение всех месяцев за девушкой прослеживался какой-то спланированный ход действий, что изо дня в день заставляло Макса сомневаться.

Избранницей Холостяка 10 сезона стала Даша! Главный герой отметил, что помнит каждую встречу с момента их знакомства. На Первой вечеринке участница проявила себя с изящной, сексуальной и грациозной стороны, станцевав с лентой.

И вот спустя несколько месяцев Макс готов вручить кольцо ей: «Мы часто боимся говорить первыми, ведь не хотим быть непонятыми. Признаюсь, до проекта этот страх был и у меня. Но благодаря нашим с тобой свиданиям я поборол этот страх. Идя на этот проект, мы были в одинаковых условиях. Мы не знали, что нас ждет. Поэтому самым сложным было давать гарантии».

В финальном выпуске Макс Михайлюк выбрал Дашу! Главный герой признался, что небезразличен к девушке и верит в начало их love story!

«Я хочу быть с тобой», — заключил Холостяк!

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