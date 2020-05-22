Кого вибрав Макс Михайлюк у фіналі проєкту «Холостяк»-10

Кого вибрав Макс Михайлюк у фіналі реаліті «Холостяк»-10, а також хто став єдиною дівчиною чоловіка — головні запитання весни 2020! Нарешті відбувся фінал 10 сезону, і глядачі побачили красиву love story! Як Холостяк Макс Михайлюк робив свій вибір? Кому чоловік зізнався в почуттях і бажанні бути разом? І з ким склалася пара на проєкті — читайте в матеріалі.

Добіг кінця 10 сезон найромантичнішого реаліті країни! Головний Холостяк України вибрав одну дівчину з 25-ти, які кілька місяців тому прийшли підкорювати його увагу і серце. Хвилюючий, але найбільш яскравий та емоційний момент сезону — Церемонія вручення каблучки!

Холостяк ухвалював рішення, керуючись винятково голосом серця. Адже вважає, що в почуттях не може бути місця плануванню, холодному розуму і розрахунку. Це і стало причиною того, що чоловік попрощався з Даною. Протягом усіх місяців за дівчиною простежувався якийсь спланований хід дій, що з раз по раз змушувало Макса сумніватися.

Обраницею Холостяка 10 сезону стала Даша! Головний герой зазначив, що пам’ятає кожну зустріч з моменту їхнього знайомства. На Першій вечірці учасниця проявила себе з витонченого, сексуального і граціозного боку, станцювавши зі стрічкою.

І ось за кілька місяців Макс готовий вручити каблучку їй: «Ми часто боїмося говорити першими, адже не хочемо, щоб нас не зрозуміли. Зізнаюся, до проєкту цей страх був і в мене. Але завдяки нашим з тобою побаченням я поборов цей страх. Ідучи на цей проєкт, ми були в однакових умовах. Ми не знали, що на нас чекає. Тому найскладнішим було давати гарантії».

У фінальному випуску Макс Михайлюк вибрав Дашу! Головний герой зізнався, що небайдужий до дівчини і вірить у початок їхньої love story!

«Я хочу бути з тобою», — підсумував Холостяк!

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