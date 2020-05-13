Напомним, что в 10 выпуске перед знакомством с родителями Макс Михайлюк устроил для участницы Даны фотосессию. Мужчина переквалифицировался в фотографа и решил самостоятельно поснимать девушку. Среди всех снимков самыми интересными оказались “фото туристов”. Как Дана позировала на фоне стульчика, а Макс держал на ладони фонарик, — смотрите в эксклюзивном видео, которое не вошло в эфир.

Войдя во вкус фотографирования, Макс решил подурачиться и в шутку предложил креативно подойти к процессу. Участница беспрекословно выполняла рекомендации фотографа, хотя прекрасно понимала, что выглядит это, мягко говоря, странно. То, что вышло в итоге, повеселило пару. А Дана и вовсе попросила Холостяка показать, как правильно держать на ладони фонарик.

«Знаешь, как Эйфелеву башню держат на фото? У нас с фонариком вышло даже лучше», — отшутился Макс.

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Video: Фотосессия Холостяка с фонариком, или Креативный подход Макса В 10 выпуске проекта Холостяк 10 сезон состоялась фотосессия Макса и Даны. Смотрите эксклюзивное видео, которое не вошло в 10 выпуск. Смешные моменты свидания

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