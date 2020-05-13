Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Фотосессия Холостяка с фонариком, или Креативный подход Макса

13.05.2020

Напомним, что в 10 выпуске перед знакомством с родителями Макс Михайлюк устроил для участницы Даны фотосессию. Мужчина переквалифицировался в фотографа и решил самостоятельно поснимать девушку. Среди всех снимков самыми интересными оказались “фото туристов”. Как Дана позировала на фоне стульчика, а Макс держал на ладони фонарик, — смотрите в эксклюзивном видео, которое не вошло в эфир. 

Войдя во вкус фотографирования, Макс решил подурачиться и в шутку предложил креативно подойти к процессу. Участница беспрекословно выполняла рекомендации фотографа, хотя прекрасно понимала, что выглядит это, мягко говоря, странно. То, что вышло в итоге, повеселило пару. А Дана и вовсе попросила Холостяка показать, как правильно держать на ладони фонарик.

«Знаешь, как Эйфелеву башню держат на фото? У нас с фонариком вышло даже лучше», — отшутился Макс.

Больше по теме:  Фото со свидания Холостяка Макса и Даны: эксклюзив

Video: Фотосессия Холостяка с фонариком, или Креативный подход Макса

В 10 выпуске проекта Холостяк 10 сезон состоялась фотосессия Макса и Даны. Смотрите эксклюзивное видео, которое не вошло в 10 выпуск. Смешные моменты свидания

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить