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Фотосесія Холостяка з ліхтарем, або Креативний підхід Макса

13.05.2020

Нагадаємо, що в 10 випуску перед знайомством з батьками Макс Михайлюк влаштував для учасниці Дани фотосесію. Чоловік перекваліфікувався у фотографа і вирішив самотужки познімати дівчину. Серед усіх світлин найцікавішими виявилися “фото туристів”. Як Дана позувала на тлі стільчика, а Макс тримав на долоні ліхтар, — дивіться в ексклюзивному відео, яке не ввійшло в ефір.

Поринувши у фотографування, Макс вирішив попустувати і жартома запропонував креативно підійти до процесу. Учасниця беззаперечно виконувала рекомендації фотографа, хоча чудово розуміла, що вигляд усе це має, м’яко кажучи, дивний. Те, що вийшло в результаті, потішило пару. А Дана й зовсім попросила Холостяка показати, як правильно тримати на долоні ліхтар.

«Знаєш, як Ейфелеву вежу тримають на фото? У нас із ліхтарем вийшло навіть краще», — віджартувався Макс.

Більше на тему: Фото з побачення Холостяка Макса і Дани: ексклюзив

Video: Фотосесія Холостяка з ліхтарем, або Креативний підхід Макса

У 10 випуску проекту Холостяк 10 сезон відбулася фотосесія Макса і Дани. Дивіться ексклюзивне відео, яке не увійшло до 10 випуску. Смішні моменти побачення

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