Фото з побачення Холостяка Макса і Дани: ексклюзив

У 10 випуску головний герой проєкту «Холостяк»-10 вирішив зібрати всіх мам учасниць, щоб дізнатися про ідеальні побаченнях для їхніх дочок. Так, Данина мама зізналася, що дівчина обожнює фотографуватися. Не гаючи часу, Макс Михайлюк організував фотостудію, куди запросив учасницю. Однак у ролі фотографа виступив сам. Що з цього вийшло — дивіться фото в матеріалі.

Спочатку Дана дуже зніяковіла, що було відчутно в процесі фотографування. Однак скоро Макс зумів розслабити дівчину і налаштувати на звичний стан. Кілька компліментів — і готово.

Дана швидко розкрилася і ввійшла у звичний образ — авторки еротичної поезії.

Проте значно важливіше для учасниці було зробити кілька спільних фото. Тому Макс установив камеру на штатив і влаштувався зручніше з Даною на ліжку.

Наприкінці випуску на Церемонії Холостяк вручив дівчині троянду і подарував альбом з результатом їхньої першої спільної фотосесії.

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