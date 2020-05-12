Фото со свидания Холостяка Макса и Даны: эксклюзив

В 10 выпуске главный герой проекта «Холостяк»-10 решил собрать всех мам участниц, чтобы узнать об идеальных свиданиях для их дочерей. Так, мама Даны призналась, что девушка обожает фотографироваться. Не теряя времени, Макс Михайлюк организовал фотостудию, куда пригласил участницу. Однако в роли фотографа выступил самостоятельно. Что из этого вышло — смотрите фото в материале.

По началу Дана очень смущалась, что было ощутимо в процессе фотосъемки. Однако вскоре Макс смог расположить девушку и настроить на привычное состояние. Несколько комплиментов — и все готово!

Дана быстро раскрепостилась и вошла в привычный образ — писательницы эротической поэзии.

Но куда важнее для участницы было сделать несколько совместных фото. Поэтому Макс установил камеру на штатив и устроился поудобнее с Даной на кровати.

По итогу выпуска на Церемонии Холостяк вручил девушке розу и подарил альбом с результатом их первой совместной фотосессии.

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