Главный герой познакомился с родными самой откровенной участницы. Холостяк также организовал фотосессию Дане, ведь как призналась ее мама, это одно из любимых занятий девушки. Чем завершился день знакомства с родителями? Чем еще откровенным поделилась Дана — узнайте в материале.

Прежде чем познакомиться с родителями, Дана и Макс отправились в фотостудию. Напомним, что мама девушки порекомендовала Холостяку устроить ее дочери фотосессию, и главный герой прислушался к этому совету.

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Дана явно нервничала, несмотря на то, что на протяжении последних шести лет работает моделью. Но чувства смятения и скромности быстро улетучились, когда Макс сделал ей несколько комплиментов.

«Не скрою, что мне нравятся очень длинные ноги Даны. Думаю, каждый фотограф хотел бы их запечатлеть», — признался мужчина.

Дана быстро перешла к своему привычному формату — эротической поэзии и позированию. Но вскоре наступило время для встречи с родителями, поэтому процесс пришлось прервать. Близкие давно знакомы с творчеством Даны, поэтому откровенные футболки их нисколько не смутили.

Во время личного общения с отцом девушки Макс касаемо сборника стихов признался, что ему нравится многогранность Даны. Это то, в чем она находит отдушину. В этом Холостяк не увидел ничего плохого, ведь каждый человек сам в состоянии решить, что для него важно.

«Дана бывает упрямой. Если она задумала, то она сделает это. Будет стоять на своём до конца. Тут возникает вопрос, найдёте ли вы общий язык», — делился отец участницы.

По итогу вечера девушка захотела пригласить Холостяка к себе домой. Рассматривая старые фото Даны, Макс отметил внешние изменения.

«Сделала и сделала. Если она чувствует себя комфортно и в гармонии с собой, то это замечательно», — заключил Холостяк.

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