10 сезон романтического реалити «Холостяк» выходит на финишную прямую. Впереди остаются лишь знакомство с родителями и последние свидания в пределах проекта. Редакция STB.UA продолжает интересоваться мнением холостячек прошлых сезонов касаемо Макса Михайлюка и претенденток на его сердце. Что о четверке участниц проекта «Холостяк»-10 думает финалистка 8 сезона Галя — узнайте эксклюзивно в материале.

«Не могу быть в списке великих критиков проекта “Холостяк”, ведь порой сами участницы не понимают, почему поступили именно так, а не иначе. Поэтому для самоанализа нужно время. А это происходит тогда, когда необдуманные слова уже вылетели из уст, поступки дали свои результаты, а у экранов собрались миллионы зрителей. Это то время, которое заставляет каждую из нас переключиться с истории и начать защищать ее перед неугомонными зрителями», — говорит Галя.

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О вероятной победительнице

«Я верю в хороший вкус Макса, поэтому уверена, что там осталась четверка особенных девушек. Особенные — это не шаблонно-идеальные. Особенные — это те, в которых Холостяк нашел очень личное, что могло его задеть и заставить не отпустить девушку. Это то, что не встречалось ни в одной предыдущей. Как участница-зрительница могу сказать, что больше всего Максу для жизни подходит Дарья, а на роль победительницы проекта — Кристина», — призналась экс-холостячка 8 сезона.

О Даше

«В Дарье есть естественная легкость и непринужденная сексуальность, чего нет ни в одной участнице, что является первым ключом для завоевания внимания со стороны парня. Феромоны любви обеих сторон — совпадающие. А критике должны поддаваться не ее губы, а люди, которые настолько примитивны, что не видят в ней ничего, кроме них. В отношениях с ней нужен огонь и развитие действий».

О Кристине

«Кристина всегда хотела быть лучшей копией себя. Но любая копия — это уже хуже оригинала. Она ищет баланс в себе на проекте. В то же время, когда теряет все, сохраняет в себе лишь женственность. Девушка готова к отношениям “бери и лепи”, только пусть попадутся хорошие руки».

О Дане

«Дана — девушка для мужчины зрелого. Однозначно нужен смелый человек, который сможет ей открыться так же, как она обнажает ему свою душу в поэзии. Которого она будет вдохновлять на поступки, а он ее — на прозу. Главное — чтобы она не играла им для написания поэзии».

О Вике

«Виктория. “Если не может ничего сказать о себе, то что мы можем говорить о ней. Если сама не видит, что общего есть между нею и Холостяком, то что общего там можем увидеть мы?”. Это я сейчас о ее диалоге с другом Макса — Максимом — на вечеринке-маскараде. Эта участница не заинтересована в отношениях с Холостяком, потому что понимает — они не пара. Поэтому использует возможность показать себя с лучшей стороны».

Не пропустите 10 выпуск реалити «Холостяк»-10 уже 8 мая в 19:00. Включайте телеканал СТБ и отправьтесь на знакомство с родителями вместе с главным героем Максом Михайлюком.

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