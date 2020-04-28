В проекте «Холостяк»-10 осталось лишь пять участниц. Финал совсем близок, и уже через несколько недель Макс Михайлюк сделает свой выбор! А пока соперничество накаляется, девушки забывают о дружбе и используют любые способы заполучить внимание Холостяка. Тем временем экс-холостячка 9-го сезона Элизабет высказала свое субъективное мнение о пятерке, которая продолжает участие в реалити. Кто еще совсем юн? Кто гонится за статистикой? Узнайте в материале.

Яркая и уверенная в себе Элизабет покинула 9-й сезон проекта «Холостяк» в 7 выпуске. Зритель запомнил девушку как рассудительную и объективную соперницу, которая могла всегда за себя постоять. Спустя год Элизабет стала зрителем романтического реалити и поделилась своим независимым мнением о пятерке девушек, которых оставил Макс.

«Алина — посмотрите на инстаграм, человек живет ради статистики! Лайк-таймы. О каких чувствах речь».

«Вика — если бы не серёжки, я бы за неё болела! Верю? Не знаю. Но, как минимум, органична в своем проявлении. Женственна. На таких одесские мужчинки заточены».

Напомним, что случай с сережками произошел в Таиланде, когда Вика не хотела сжигать вещи во время обряда отпущения. Тогда камеры засняли, как девушка в спешке просила у соперниц одолжить ей какие-то сережки для ритуала.

«Дана — серьезно? Даночке аукнется после проекта такое “неадекватное” поведение. Всё-таки девушка/женщина/мать на сексе отношения не выстраивает. Вот так на всю страну себя предлагать?! Имхо».

«Даша — юная. Отсутствие реализации себя “во взрослом” обществе на лицо. Вес в социуме?».

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«Кристина — чуток промазала с вилками и десертами. Жаль. Сама себе развеяла образ. Но тут опять же — отсутствие опыта и смекалки. А так была бы супер кандидатка. Заигралась».

Напомним, что прощаясь с Элизабет, Никита Добрынин отметил, что она так и не смогла открыться ему. Более того, на тот момент оказалось, что сама она никогда не признается в обиде мужчине, а будет водить его «окольными путями». Поэтому оценка Элизабет довольно субъективна, а каждая девушка пользуется своими секретами построения отношений.

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