Ексхолостячка розкритикувала п’ятірку учасниць проєкту «Холостяк»-10

У проєкті «Холостяк»-10 залишилося тільки п’ять учасниць. Фінал дуже близько, і вже за кілька тижнів Макс Михайлюк зробить свій вибір! А поки що суперництво розпалюється, дівчата забувають про дружбу і вдаються до будь-яких способів завоювати увагу Холостяка. Тим часом ексхолостячка 9-го сезону Елізабет висловила свою суб’єктивну думку про п’ятірку, яка продовжує участь у реаліті. Хто ще зовсім юний? Хто женеться за статистикою? Дізнайтеся в матеріалі.

Яскрава і впевнена в собі Елізабет залишила 9-й сезон проєкту «Холостяк» у 7 випуску. Глядач запам’ятав дівчину як розважливу і об’єктивну суперницю, яка могла завжди за себе постояти. За рік Елізабет стала глядачкою романтичного реаліті і поділилася своєю незалежною думкою про п’ятірку дівчат, яких залишив Макс.

«Аліна — подивіться на інстаграм, людина живе заради статистики! Лайк-тайми. Про які почуття мова».

«Віка — якби не сережки, я б за неї вболівала! Вірю? Не знаю. Але, як мінімум, органічна в своєму прояві. Жіночна. На таких одеські чоловіки заточені».

Нагадаємо, що випадок із сережками стався в Таїланді, коли Віка не хотіла спалювати речі під час обряду відпущення. Тоді камери зняли, як дівчина поспіхом просила у суперниць позичити їй якісь сережки для ритуалу.

«Дана — серйозно? Даночці відгукнеться після проєкту така “неадекватна” поведінка. Все-таки дівчина / жінка / мати на сексі стосунки не вибудовує. Ось так на всю країну себе пропонувати?! Імхо».

«Даша — юна. Відсутність реалізації себе “в дорослому” суспільстві очевидна. Вага в соціумі?».

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«Христина — трохи промазала з виделками і десертами. Шкода. Сама собі розвіяла образ. Але тут знову ж таки — відсутність досвіду і кмітливості. А так була б супер кандидатка. Загралася».

Нагадаємо, прощаючись з Елізабет, Нікіта Добринін зазначив, що вона так і не змогла відкритися йому. Ба більше, на той момент виявилося, що сама вона ніколи не зізнається чоловікові, що ображена, а водитиме його «манівцями». Тому оцінка Елізабет досить суб’єктивна, а кожна дівчина користується своїми секретами побудови стосунків.

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