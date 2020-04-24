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Як учасниця проєкту «Холостяк»-10 Даша вдруге їхала додому, але так і не поїхала

24.04.2020

Відбулася 8 Церемонія троянд. Головний Холостяк країни Макс Михайлюк мав знову зробити свій вибір. Цього разу чоловік запропонував провести Дашу. Однак виявилося, що спроба відправити дівчину додому — чергова хитрість. Як Даша вдруге не отримала троянду, але так і не поїхала додому — читайте в матеріалі.

Запросивши Дашу на Церемонії, Макс зізнався, що в нього немає для неї троянди.

«Я пам’ятаю, як ти сміялася, коли пила смузі. І пам’ятаю, як ти допомагала мені, коли ми ловили рибу. І також пам’ятаю наше перше побачення, коли ти тримала мене за руку. Я пам’ятаю все і не знецінюю жодного нашого моменту. Мені шкода, що в мене не вийшло зробити так, щоб усі наші зустрічі були особливими. Тому дозволь, я тебе проведу», — запропонував Макс.

Знову Даша йшла до авто засмучена. Цього разу вона була впевнена, що поїде додому.

«Я закохана! Мені прикро його втрачати! Важко відповісти, чи було у мене таке в житті», — зізналася Даша.

Але не так сталося, як гадалося. Холостяк знову вирішив випробувати витримку дівчини. Пара довго прощалася і обіймалася біля авто. Даша побажала багато всього, зокрема й зустріти своє кохання. Макс також відповів взаємністю і подякував за все. Але відчинивши дверцята, Даша побачила, що в салоні лежали квитки до Єгипту!

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Так в історії проєкту з’явилася чудова практика проводжати Дашу, але не назовсім. Сам Холостяк зізнався: «Я не збирався прощатися з Дашею, а вирішив лише збадьорити її почуття».

Однак чи буде так завжди? І як мине їхня зустріч в Єгипті? Невже у 9 випуску чоловік попрощається з дівчиною, але вже по-справжньому? Дізнайтеся наступної п’ятниці! 

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