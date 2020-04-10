6 випуск реаліті «Холостяк»-10 не забуде ніхто. Макс Михайлюк вирішив не вручати троянду Даші. І як здивувало всіх учасниць те, що Холостяк прощається саме з нею! Однак зовсім не це стало причиною найгучнішого скандалу 10-го сезону. Чому суперниці розлютились на Дашу? Хто й зовсім не хоче більше розмовляти з Максом? І що викликало сльози в учасниць?

Церемонія троянд почалася з тайського танцю, який учасниці мали змогу вивчити протягом тижня. Традиційний обряд прощання і подяки обернувся гучним скандалом і образою дівчат. Але про це пізніше.

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Макс вручив троянди всім дівчатам, окрім Даші. Це стало несподіванкою для самої учасниці, адже перший поцілунок і найчастіші зустрічі були в неї за плечима. Незважаючи на це, Холостяк запропонував її провести.

Дорогою до машини пара йшла мовчки. Уже біля басейну Макс зізнався, що хоче виконати бажання Даші — скупатися удвох. І тим часом, поки всі дівчата з трояндами чекали на повернення Холостяка, пара мило цілувалася у воді.

І де, як не в реаліті «Холостяк», суперниці дізнаються більше, ніж їм потрібно. Не витримавши довгого чекання, дівчата вийшли до басейну. А далі були психи, сльози, образи і розчарування. Хтось утік зі знімального процесу в кімнату, хтось залишився чекати пояснень Макса, хтось почав кричати про розбите серце і нещасливе кохання.

«Я вважаю, що мені особливо неприємно, адже ми з Дашею були ніби подругами», — зазначила Настя. «У цій ситуації найбільше неприємно мені. Адже я йому довірилася», — прокоментувала Дана. «Я такого ніколи в житті не відчувала. Це дно. Це такий емоційний струс. Тепер я задумалася, а чи треба мені це взагалі», — поділилася Оля.

«А я борюся за своє кохання і за свої стосунки», — сказала Даша.

Як складатимуться взаємини дівчат із Дашею, а також історія Макса з учасницями? Чи скоро суперниці заспокояться і забудуть про свої образи? Не пропустіть уже в наступному 7 випуску проєкту «Холостяк»-10 на СТБ!

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