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Самая скандальная Церемония роз проекта «Холостяк»-10

10.04.2020

6 выпуск реалити «Холостяк»-10 не забудет никто. Макс Михайлюк решил не вручать розу Даше. И как удивило всех участниц то, что Холостяк прощается именно с ней! Однако совсем не это стало почвой для самого громкого скандала 10-го сезона. Почему соперницы обозлились на Дашу? Кто и вовсе не хочет больше разговаривать с Максом? И что вызвало слезы у участниц? 

Церемония роз началась с тайского танца, который участницы имели возможность изучить на протяжении недели. Традиционный обряд прощания и благодарности обернулся громким скандалом и обидой девочек. Но об этом позже.

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Макс вручил розы всем девушкам, кроме Даши. Это стало неожиданностью для самой участницы, ведь первый поцелуй и самые частые встречи были у нее за плечами. Несмотря на это, Холостяк предложил ее провести. 

Дорогой к машине пара шла молча. Уже возле бассейна Макс признался, что хочет выполнить желание Даши — искупаться вдвоем. И тем временем, пока все девушки с розами ждали возвращения Холостяка, пара мило целовалась в воде.

И где, как не в реалити «Холостяк», соперницы узнают больше, чем им нужно. Не выдержав долгого ожидания, девушки вышли к бассейну. А дальше последовали психи, слезы, обиды и разочарование. Кто-то убежал со съемочного процесса в комнату, кто-то остался ждать объяснений Макса, кто-то принялся кричать о разбитом сердце и несчастной любви. 

«Я считаю, что мне особенно неприятно, ведь мы с Дашей вроде подруги», — отметила Настя.

«В этой ситуации больше всего неприятно мне. Ведь я ему доверилась», — комментировала Дана.

«Я такого никогда в жизни не испытывала. Это дно. Это такая эмоциональная встряска. Теперь я задумалась, а надо ли мне это вообще», — поделилась Оля.      

«А я борюсь за свою любовь и за свои отношения», — заключила Даша.

Как будут складываться отношения девочек с Дашей, а также история Макса с участницами? Скоро ли соперницы успокоятся и забудут свои обиды? Не пропустите уже в следующем 7 выпуске проекта «Холостяк»-10 на СТБ!    

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