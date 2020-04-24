Состоялась 8 Церемония роз. Главный Холостяк страны Макс Михайлюк должен был вновь сделать свой выбор. На сей раз мужчина предложил провести Дашу. Однако оказалось, что попытка отправить девушку домой — очередная уловка. Как Даша второй раз не получила розу, но так и не уехала домой — читайте в материале.

Пригласив Дашу на Церемонии, Макс признался, что у него нет для нее розы.

«Я помню, как ты смеялась, когда пила смузи. И помню, как ты помогала мне, когда мы ловили рыбу. И также помню наше первое свидание, когда ты держала меня за руку. Я помню все и не обесцениваю ни одного нашего момента. Мне жаль, что у меня не получилось сделать так, чтобы все наши встречи были особенными. Поэтому позволь, я тебя провожу», — предложил Макс.

Вновь Даша шла к машине в расстроенных чувствах. На этот раз участница была уверена, что она уезжает домой.

«Я влюблена! Мне обидно его терять! Затрудняюсь ответить, было ли у меня такое в жизни», — призналась Даша.

Но не тут-то было. Холостяк вновь решил испытать выдержку девушки. Пара долго прощалась и обнималась возле машины. Девушка пожелала много всего, в том числе встретить свою любовь. Макс также ответил взаимностью и поблагодарил за все. Но открыв дверь, Даша увидела, что в салоне лежали билеты в Египет!

Так в истории проекта появилась прекрасная практика провожать Дашу, но не насовсем. Сам Холостяк признался: «Я не собирался прощаться с Дашей, а решил лишь взбодрить ее чувства».

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Однако будет ли так всегда? И как пройдет их встреча в Египте? Неужели уже в 9 выпуске мужчина попрощается с девушкой, но по-настоящему? Узнайте в следующую пятницу!

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