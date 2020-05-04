Ексхолостячка Галя про четвірку учасниць проєкту «Холостяк»-10 та ймовірну переможницю

10 сезон романтичного реаліті «Холостяк» виходить на фінішну пряму. Попереду залишаються тільки знайомство з батьками і останні побачення в межах проєкту. Редакція STB.UA продовжує цікавитися думкою холостячок минулих сезонів щодо Макса Михайлюка та претенденток на його сердце. Що про четвірку учасниць проєкту «Холостяк»-10 думає фіналістка 8 сезону Галя — дізнайтеся ексклюзивно в матеріалі.

«Не можу бути в списку великих критиків проєкту “Холостяк”, адже деколи самі учасниці не розуміють, чому вчинили саме так, а не інакше. Тож для самоаналізу потрібен час. А це відбувається тоді, коли необдумані слова вже вилетіли з вуст, вчинки дали свої результати, а біля екранів зібрались мільйони глядачів. Це той час, який змушує кожну з нас переключитись зі своєї історії та почати захищати її перед невгамовними глядачами», — каже Галя.

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Про ймовірну переможницю

«Я вірю в хороший смак Макса, тому впевнена, що там залишилась четвірка особливих дівчат. Особливих — це не шаблонно-ідеальних. Особливих — це тих, у яких Холостяк знайшов щось дуже індивідуальне, що змогло його зачепити і змусило не відпустити дівчину. Це те, що не зустрічалось ні в одній попередній. Як учасниця-глядачка, можу сказати, що найбільше Максу для життя підходить Дарія, а на роль переможниці проєкту — Христина», — зізналася ексхолостячка 8 сезону.

Про Дашу

«В Дарії є природна легкість та невимушена сексуальність, чого немає в жодній іншій учасниці, що є першим ключем для завоювання уваги з боку хлопця. Феромони кохання обох сторін — збігаються. А критиці треба піддавати не її губи, а людей, які настільки примітивні, що не бачать у ній нічого, крім них. У стосунках із нею потрібен вогонь та розвиток дій».



Про Христину

«Христина завжди хотіла бути кращою копією себе. Але будь-яка копія — це вже гірше оригіналу. Вона шукає балансу в собі на проєкті. У той час, коли втрачає все, то змогла зберегти в собі лише жіночність. Дівчина готова до стосунків “бери та ліпи”, тільки нехай трапляться хороші руки».

Про Дану

«Дана — дівчина для чоловіка зрілого. Однозначно потрібен сміливий мужчина, який зможе їй відкритись так само, як вона оголює йому свою душу в поезії. Якого буде вона надихати на вчинки, а він її — на прозу. Головне — щоб вона не грала ним задля написання поезії».

Про Віку

«Вікторія. “Якщо не може нічого сказати про себе, то що ми можемо говорити про неї. Якщо сама не бачить, що спільного є між нею та Холостяком, то що спільного там можемо побачити ми?”. Це я зараз про її діалог з другом Макса — Максимом — на вечірці-маскараді. Це учасниця, яка не зацікавлена у стосунках з Холостяком, бо розуміє — вони не пара. Тому використовує можливість показати себе з найкращого боку, де їй дають шанс це проявити».

Не пропустіть 10 випуск реаліті «Холостяк»-10 вже 8 травня о 19:00. Вмикайте телеканал СТБ та вирушайте на знайомство з батьками разом із головним героєм Максом Михайлюком.

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