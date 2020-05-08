Знайомство Холостяка Макса Михайлюка з батьками Дани

Головний герой познайомився з рідними найвідвертішої учасниці. Холостяк також організував фотосесію Дані, адже як зізналася її мама, це одне з улюблених занять дівчини. Чим завершився день знайомства з батьками? А також чим іще відвертим поділилася Дана — дізнайтеся в матеріалі.

Перш ніж познайомитися з батьками, Дана і Макс вирушили до фотостудії. Нагадаємо, що мама дівчини порекомендувала Холостякові влаштувати її дочці фотосесію, і головний герой прислухався до цієї поради.

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Дівчина явно нервувала, незважаючи на те, що протягом останніх шести років працює моделлю. Однак сум’яття і скромність швидко розвіялися, коли Макс зробив їй кілька компліментів.

«Не приховую, що мені подобаються дуже довгі ноги Дани. Думаю, кожен фотограф хотів би їх зафіксувати», — зізнався чоловік.

Дана швидко перейшла до свого звичного формату — еротичної поезії і позування. Та незабаром настав час для зустрічі з батьками, тому процес довелося перервати. Близькі Дани знайомі з її творчістю, тому відверті футболки їх анітрохи не збентежили.

Під час особистого спілкування з батьком дівчини Макс стосовно збірки віршів зізнався, що йому подобається багатогранність Дани. Це те, в чому вона знаходить віддушину. У цьому Холостяк не вбачає нічого поганого, адже кожна людина сама в змозі вирішити, що для неї важливо.

«Дана буває впертою. Якщо вона задумала, то вона зробить це. Буде стояти на своєму до кінця. Тут виникає запитання, чи знайдете ви спільну мову», — ділився батько учасниці.

Наприкінці вечора дівчина захотіла запросити Холостяка до себе додому. Розглядаючи старі фото Дани, Макс завважив зовнішні зміни.

«Зробила і зробила. Якщо вона почувається комфортно і в гармонії з собою, то це чудово», — підсумував Холостяк.

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