В 10 выпуске Макс Михайлюк решил собрать мам четверых участниц. Впервые за всю историю проекта «Холостяк» главный герой знакомится с мамами одновременно и за одним столом. Почему мужчина решил собрать всех сразу? Что нового удалось узнать о девушках? Чья мама призналась, что ее дочь носит маску? Подробнее — в материале.

Не секрет, что женская хитрость куда интереснее мужской. Поэтому, прежде, чем отвечать на вопросы Холостяка, женщины решили проверить самого Макса и предложили угадать, где чья мама.

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После успешного теста Холостяк пригласил на личную беседу маму Даши. Макс отметила, что дикция, манеры и сама речь обеих очень схожи.

«Даша очень разноплановая. Чтобы организовать идеальное свидание для моей дочери, мне нужно пригласить вас в Кривой Рог. Там осуществить это будет куда проще. Бизнес отца Даши связан с автомобилями. Но так сложилось, что она не умеет ездить», — предложила женщина.

Следующий тет-а-тет состоялся с мамой Кристины. Однако вопросы начал задавать не Макс.

«Что будете делать, если ваша семья не примет избранницу? Насколько вы влюбчивы? Какие качества должны быть у идеальной женщины? Есть ли они в Кристине? Как быстро вы предложите будущей половинке выйти замуж? А что, если избранница не умеет готовить? А если между вами будут разногласия?» — следовали один за другим вопросы.

Мать Вики начала с комплиментов: «Вы очень коммуникабельный и располагаете к себе».

Однако разговор перешёл в другое русло, когда мама призналась, что на Вике маска.

«Он узнал, что на ней маска. Она веселая, громкая, но очень ранимая. Она такой же человек, так же устаёт. Иногда ей хочется покоя и тишины. Бывает, закроется в комнате и там одна ляжет, почитает», — призналась Светлана. Но на вопросы о хобби и увлечениях ответить затруднилась.

Последней на личную беседу отправилась мама Даны. Женщина рассказала о творческих успехах дочери. Показала и грамоты, и медали, и школьные дипломы, и награды, и даже сертификаты.

«В душе она добрая, нежная девочка. Я люблю своё дитё», — поделилась женщина. А вот идеальное свидание для Даны, по мнению мамы, — фотосессия. Об этом Холостяк пообещал задуматься.

«Я убедился, что яблоко от яблони недалеко падает. Все мамы прекрасные и очень похожи со своими дочерями. Девушки не знают, что я встречался с их мамами. Но, думаю, для них это будет очень приятный сюрприз», — заключил Макс.

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