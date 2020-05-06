До финала 10 сезона романтического проекта СТБ «Холостяк» остаются считанные недели. Оставшиеся четыре претендентки на сердце главного героя уже готовы познакомить его со своей семьей. С каждой неделей выбор дается Максу все сложнее. Чувства усиливаются, страсти накаляются, а впереди самый сложный выбор. Что для Холостяка самое важное в отношениях, а чего он никогда не потерпит?

«Если честно, после последних отношений я даже потерял надежду, что встречу искреннего человека, который будет со мной до конца откровенным и не станет обманывать, – поделился Холостяк. – Я не говорю, что я подарок, что у меня легкий характер, но при этом последнее, что я стану делать, – это обманывать. Я считаю, что если есть, в первую очередь, любовь и искренность, отсутствует ложь, то можно справиться с любыми недостатками характера. Со всем можно справиться».

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Помимо этого главный герой поделился мыслями, что для него любовь: «Это как свободное падение. Очень крутое чувство. Когда ты любишь, ты ничего не можешь контролировать».

Холостяк отметил, что с каждой неделей выбор ему дается все сложнее: «Все девушки разные, все индивидуальные, и с каждой интересно по-своему. Есть люди, которым для счастья все-таки нужен второй человек, чтобы чувствовать complete happiness. Наверное, я отношусь к таким».

Уже в эту пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Каким будет знакомство Макса с родителями девушек – узнайте совсем скоро!

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