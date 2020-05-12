Я не кажу, що я подарунок: Холостяк Макс Михайлюк про кохання і майбутній вибір

До фіналу 10 сезону романтичного проєкту СТБ «Холостяк» залишаються лічені тижні. Три претендентки на серце головного героя вже готові познайомитися з його сім’єю. З кожним тижнем обирати Максові стає дедалі складніше. Почуття посилюються, пристрасті розпалюються, а попереду найважчий вибір. Що для Холостяка найважливіше у стосунках, а чого він ніколи не терпітиме?

«Якщо чесно, після останніх стосунків я навіть втратив надію, що зустріну щиру людину, яка буде зі мною до кінця відвертою і не стане обманювати, — поділився Холостяк. — Я не кажу, що я подарунок, що у мене легкий характер, але при цьому останнє, що я робитиму, — це брехатиму. Я вважаю, що якщо є, передовсім, кохання і щирість, немає брехні, то можна впоратися з будь-якими вадами характеру. З усім можна впоратися».

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Ба більше, головний герой поділився думками, що для нього кохання: «Це як вільне падіння. Дуже круте відчуття. Коли ти кохаєш, ти нічого не можеш контролювати».

Холостяк зазначив, що з кожним тижнем робити вибір стає дедалі складніше: «Всі дівчата різні, всі індивідуальні, і з кожною цікаво по-своєму. Є люди, яким для щастя все-таки потрібна друга половинка, щоб відчувати complete happiness. Напевно, я належу до таких».

Уже цієї п’ятниці, 15 травня, о 19:00 на СТБ вийде 11 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Яким буде знайомство дівчат з батьками Макса — дізнайтеся зовсім скоро!

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