Яблуко від яблуні недалеко падає: знайомство Холостяка з мамами учасниць

У 10 випуску Макс Михайлюк вирішив зібрати мам чотирьох учасниць. Вперше за всю історію проєкту «Холостяк» головний герой знайомиться з мамами одночасно і за одним столом. Чому чоловік вирішив зібрати всіх відразу? Що нового вдалося дізнатися про дівчат? Чия мама зізналася, що її донька носить маску? Детальніше — в матеріалі.

Не секрет, що жіноча хитрість значно цікавіша за чоловічу. Тому перш ніж відповідати на запитання Холостяка, жінки вирішили перевірити самого Макса і запропонували вгадати, де чия мама.

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Після успішного тесту Холостяк запросив на особисту бесіду маму Даші. Макс зауважив, що дикція, манери і сама мова обох дуже схожі.

«Даша дуже різнопланова. Щоб організувати ідеальне побачення для моєї дочки, мені потрібно запросити вас до Кривого Рогу. Там здійснити це буде значно простіше. Бізнес Дашиного батька пов’язаний з автомобілями. Але так склалося, що вона не вміє кермувати», — запропонувала жінка.

Наступний тет-а-тет відбувся з мамою Христини. Однак запитання почав ставити не Макс.

«Що будете робити, якщо ваша родина не прийме обраницю? Наскільки легко ви закохуєтеся? Які якості мають бути в ідеальної жінки? Чи є вони в Христини? Як швидко ви запропонуєте майбутній половинці вийти заміж? А що, Коли обраниця не вміє готувати? А якщо між вами будуть розбіжності?», — сипалися одне за іншим запитання.

Мати Віки почала з компліментів: «Ви дуже комунікабельний і викликаєте прихильність до себе».

Однак розмова перейшла в інше русло, коли мама зізналася, що на Віці маска.

«Він дізнався, що на ній маска. Вона весела, гучна, але дуже вразлива. Вона така ж людина, так само втомлюється. Іноді їй хочеться спокою і тиші. Буває, зачиниться в кімнаті і там одна ляже, читає», — зізналася Світлана. Але на запитання про хобі та захоплення відповісти не змогла.

Останньою на особисту бесіду вирушила мама Дани. Жінка розповіла про творчі успіхи доньки. Показала і грамоти, і медалі, і шкільні дипломи, і нагороди, і навіть сертифікати.

«В душі вона добра, ніжна дівчинка. Я люблю своє дитя», — поділилася жінка. А ось ідеальне побачення для Дани, на думку мами, — фотосесія. Про це Холостяк пообіцяв задуматися.

«Я переконався, що яблуко від яблуні недалеко падає. Всі мами прекрасні і дуже схожі зі своїми доньками. Дівчата не знають, що я зустрічався з їхніми мамами. Але, думаю, для них це буде дуже приємний сюрприз», — підсумував Макс.

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