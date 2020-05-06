В эту пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Макс примет решение пообщаться с самыми близкими людьми участниц – их мамами – без присутствия дочерей! Что удастся выведать главному герою у женщин? И какие секреты скрывают Даша, Вика, Кристина и Дана?

«Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами. Для меня в первую очередь это новый опыт», – поделится Макс перед встречей.

Во время встречи Макс предложит каждой маме поговорить тет-а-тет и рассказать побольше об участницах. Некоторые женщины удивят Холостяка откровениями о своих дочерях.

«У нее маска», – признается одна из мам.

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Еще одна женщина возьмет инициативу в свои руки и сама засыплет Холостяка вопросами о его личной жизни, а также попытается выведать планы Макса на будущее.

«Вопросы следовали один за другим. Это было немного специфически», – признается мужчина.

Почему Макс решил собрать всех мам участниц?

Сможет ли главный герой с первой попытки дать правильный ответ, где чья мама?

Что нового узнает Холостяк о девушках от их матерей?

Кто из участниц скрыл от родных намерение участвовать в проекте?

И какие советы дадут Максу женщины?



Не пропустите 10 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10 в пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ! Финал уже близко!

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