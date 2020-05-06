Цієї п’ятниці, 8 травня, о 19:00 на СТБ вийде 10 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Макс прийме рішення поспілкуватися з найближчими людьми учасниць — їхніми мамами — без присутності дочок! Що вдасться вивідати головному герою у жінок? І які секрети приховують Даша, Віка, Христина і Дана?

«Доньки схожі на своїх мам і, можливо, ту думку, яка в мене вже склалася про дівчат, сьогодні буде підтверджено в спілкуванні з їхніми мамами», — поділиться Макс перед зустріччю.

Під час зустрічі Макс запропонує кожній мамі поговорити тет-а-тет і розповісти побільше про учасниць. Деякі жінки здивують Холостяка одкровеннями про своїх дочок.

«У неї маска», — зізнається одна з мам.

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Ще одна жінка візьме ініціативу в свої руки і сама засипле Холостяка запитаннями про його особисте життя, а також спробує вивідати плани Макса на майбутнє.

«Запитання сипалися одне за іншим. Це було трохи специфічно», — зізнається чоловік.

Чому Макс вирішив зібрати всіх мам учасниць?

Чи зможе головний герой з першої спроби дати правильну відповідь, де чия мама?

Що нового дізнається Холостяк про дівчат від їхніх матерів?

Хто з учасниць приховав від рідних намір брати участь у проєкті?

І які поради дадуть Максові жінки?

Не пропустіть 10 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10 у п’ятницю, 8 травня, о 19:00 на СТБ! Фінал уже близько!

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