Уже в эту пятницу, 3 апреля, на СТБ выйдет 5 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Макс пригласит трех девушек на групповое свидание. А пройдет оно в одном из самых больших аквапарков Азии. Как участницам удасться разглядеть торс мужчины? На какие хитрости готовы девушки ради розы? Узнайте в выпуске от 03.04.2020.

«Меня привлекает активный отдых. Особенно, связанный с водой. Возможно, аквапарк – это детское развлечение, но внутри мы ведь все немного дети. Это очень классно, когда ты можешь получать удовольствие от катания на горках. А не только от посиделок в ресторане и пассивного отдыха», – объяснит идею свидания Холостяк.

Больше по теме: Принцессы Таиланда: участницы реалити «Холостяк»-10 прокомментировали образы на Церемонии роз

Вместе с Максом в аквапарк поедут Наташа, Дана и Даша. И если главный герой предполагает в этот день веселье, то девушки поедут на свидание с некоторыми ожиданиями.

Помимо катания на горках, девушки получат возможность принять участие в специальной бонусной программе для самых смелых. Она связана с будущим времяпровождением участниц с Холостяком. Проявив отвагу на разных по сложности спуска горках, спутницы Макса смогут получить приятные бонусы, которые, конечно же, касаются Холостяка. Среди них: мороженое на двоих, коктейль на двоих и даже массаж!

«Я ждала этого момента – увидеть Макса топлес. И это наконец-то произошло», – скажет Дана.

Участницы также обрадуются тому факту, что и сами они смогут продемонстрировать Холостяку свои фигуры.

«У меня самый красивый купальник. Лишний раз хотелось подойти к Максу и показать себя», – без лишней скромности признается Даша.

Кроме того, у всех девушек на вилле будет возможность научиться древнейшей восточной технике. Каждая сможет выразить свои чувства к Максу на рисунке. Рисовать им нужно будет в необычный способ – красками на воде. В процессе творчества холостячки создадут удивительные картины.

Как окажется, для одной из девушек спуск с крутой горки – настоящее испытание. Сможет ли она перебороть свой страх? И получит ли кто-то из участниц розу в конце свидания? О чем расскажут творения участниц? И какие чувства станут основой их работ?



Video: В 5 выпуске девушки оголят Холостяка и проведут мастер-класс невероятной близости Холостяк 10 сезон 5 выпуск удивит оголенным торсом. Как отреагируют девушки на Холостяка Макс Михайлюка смотрите анонс 5 выпуска Холостяк 2020 от 03.04.2020

Не пропустите откровения девушек и продолжение страстной истории в Таиланде! Смотрите романтическое реалити «Холостяк»-10 в эту пятницу, 3 апреля в 19:00, на СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ