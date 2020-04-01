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У 5 випуску дівчата оголять Холостяка і проведуть майстер-клас неймовірної близькості

01.04.2020

Вже цієї п’ятниці, 3 квітня, на СТБ вийде 5 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Макс запросить трьох дівчат на групове побачення. А пройде воно в одному з найбільших аквапарків Азії. Як учасницям удасться розгледіти торс чоловіка? На які хитрощі готові дівчата заради троянди? Дізнайтеся у випуску від 03.04.2020.

«Мене приваблює активний відпочинок. Особливо, пов’язаний з водою. Можливо, аквапарк — це дитяча розвага, але всередині ми ж всі трохи діти. Це дуже класно, коли ти можеш отримувати задоволення від катання на гірках. А не тільки від посиденьок в ресторані і пасивного відпочинку», — пояснить ідею побачення Холостяк.

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Разом з Максом в аквапарк поїдуть Наташа, Дана і Даша. І якщо головний герой передбачає в цей день веселощі, то дівчата поїдуть на побачення з деякими очікуваннями.

Крім катання на гірках, дівчата отримають можливість взяти участь у спеціальній бонусній програмі для найсміливіших. Вона пов’язана з майбутнім проведенням часу учасниць з Холостяком. Проявивши відвагу на різних за складністю спуску гірках, супутниці Макса зможуть отримати приємні бонуси, які, звичайно ж, стосуються Холостяка. Серед них: морозиво на двох, коктейль на двох і навіть масаж!

«Я чекала цього моменту — побачити Макса топлес. І це нарешті сталося», — скаже Дана.

Учасниці також зрадіють тому факту, що і самі вони зможуть продемонструвати Холостякові свої фігури.

«У мене найкрасивіший купальник. Зайвий раз хотілося підійти до Макса і показати себе», — без зайвої скромності зізнається Даша.

Крім того, у всіх дівчат на віллі буде можливість навчитися найдавнішої східної техніці. Кожна зможе висловити свої почуття до Макса на малюнку. Малювати їм потрібно буде в незвичайний спосіб — фарбами на воді. У процесі творчості холостячки створять дивовижні картини.

    • Як виявиться, для однієї з дівчат спуск з крутої гори – справжнє випробування. Чи зможе вона подолати свій страх?
    • І чи отримає хтось з учасниць троянду в кінці побачення?
    • Про що розкажуть творіння учасниць? 
    • Які почуття стануть основою їх робіт?

Video: У 5 випуску дівчата оголять Холостяка і проведуть майстер-клас неймовірної близькості

Холостяк 10 сезон 5 випуск здивує оголеним торсом. Як відреагують дівчата на Холостяка Макс Михайлюка дивіться анонс 5 випуску Холостяк 2020 від 03.04.2020

Не пропустіть одкровення дівчат і продовження пристрасної історії в Таїланді! Дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 цієї п’ятниці, 3 квітня о 19:00, на СТБ!

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