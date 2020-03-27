Эксклюзивно 10 фактов о Максе Михайлюке, в которых Холостяк признался сам
Главным героем 10 сезона реалити «Холостяк» стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США — Макс Михайлюк. Позади Первая вечеринка, первое индивидуальное и групповое свидание. Тем временем Холостяк назвал 10 фактов о себе: что слушает, смотрит, есть ли вредные привычки и как разбирается в людях. Эксклюзивное интервью Макса Михайлюка — читайте в материале.
Макс, многих интересует, какой у тебя рост и вес?
Рост — 183 см, а вес — 78 кг.
Кто ты по знаку зодиака?
Скорпион.
Больше по теме: Холостяк Макс Михайлюк рассказал о своем детстве
Любимый фильм или сериал?
Я не киноман. Последний сериал, который произвел на меня впечатление – «Острые козырьки». Смотрел на одном дыхании, на языке оригинала. Впечатлила актерская игра, особенно Киллиана Мерфи, и космический говор! Оказалось, актеры специально ездили в город Бирмингем, где снимался сериал, чтобы привыкнуть к акценту. Пересмотрел «Острые козырьки» уже раза три (улыбается. — Прим. ред.).
Любимая музыка?
Future, The Weeknd, Migos, Drake, Rick Ross, 2Pac, Travis Scott, Jah Khalib. Особенно наслаждаюсь музыкой The Weeknd. Был на двух концертах и не собираюсь останавливаться (улыбается. — Прим. ред.).
Хобби?
В детстве я занимался футболом, мечтал стать футболистом. До сих пор играю с друзьями. Также посвящаю время тайскому боксу, хожу в тренажерный зал.
Как считаешь, ты хорошо разбираешься в людях?
Мне кажется, да. Хотя, опять же, бывает такое, что я слишком идеализирую человека, наполняю его качествами, которыми он не обладает.
Больше по теме: Холостяк Макс Михайлюк: Для подарка любимой повод не нужен
Ты любишь готовить?
Честно, нет. У меня не хватает ни терпения, ни времени на это. Мои коронные блюда – это яичница, омлет, вареные яйца (улыбается. — Прим. ред.). Обычно я ем где-то в заведениях и стараюсь питаться правильно.
Как относишься к поцелую и сексу на первом свидании?
Это приемлемо, почему нет?
Веришь в судьбу и любовь с первого взгляда?
Верю. У меня была любовь с первого взгляда, но серьезными отношениями она не закончилась.
А у тебя есть вредные привычки?
Ну, я не курю и не пью (улыбается. — Прим. ред.).