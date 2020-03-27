Главным героем 10 сезона реалити «Холостяк» стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США — Макс Михайлюк. Позади Первая вечеринка, первое индивидуальное и групповое свидание. Тем временем Холостяк назвал 10 фактов о себе: что слушает, смотрит, есть ли вредные привычки и как разбирается в людях. Эксклюзивное интервью Макса Михайлюка — читайте в материале.

Макс, многих интересует, какой у тебя рост и вес?

Рост — 183 см, а вес — 78 кг.

Кто ты по знаку зодиака?

Скорпион.

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Любимый фильм или сериал?

Я не киноман. Последний сериал, который произвел на меня впечатление – «Острые козырьки». Смотрел на одном дыхании, на языке оригинала. Впечатлила актерская игра, особенно Киллиана Мерфи, и космический говор! Оказалось, актеры специально ездили в город Бирмингем, где снимался сериал, чтобы привыкнуть к акценту. Пересмотрел «Острые козырьки» уже раза три (улыбается. — Прим. ред.).

Любимая музыка?

Future, The Weeknd, Migos, Drake, Rick Ross, 2Pac, Travis Scott, Jah Khalib. Особенно наслаждаюсь музыкой The Weeknd. Был на двух концертах и не собираюсь останавливаться (улыбается. — Прим. ред.).

Хобби?

В детстве я занимался футболом, мечтал стать футболистом. До сих пор играю с друзьями. Также посвящаю время тайскому боксу, хожу в тренажерный зал.

Как считаешь, ты хорошо разбираешься в людях?

Мне кажется, да. Хотя, опять же, бывает такое, что я слишком идеализирую человека, наполняю его качествами, которыми он не обладает.

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Ты любишь готовить?

Честно, нет. У меня не хватает ни терпения, ни времени на это. Мои коронные блюда – это яичница, омлет, вареные яйца (улыбается. — Прим. ред.). Обычно я ем где-то в заведениях и стараюсь питаться правильно.

Как относишься к поцелую и сексу на первом свидании?

Это приемлемо, почему нет?

Веришь в судьбу и любовь с первого взгляда?

Верю. У меня была любовь с первого взгляда, но серьезными отношениями она не закончилась.

А у тебя есть вредные привычки?

Ну, я не курю и не пью (улыбается. — Прим. ред.).

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