Ексклюзивно 10 фактів про Макса Михайлюка, в яких Холостяк зізнався сам

Головним героєм 10 сезону реаліті «Холостяк» став 34-річний пілот і власник льотної школи в США — Макс Михайлюк. Позаду Перша вечірка, перше індивідуальне та групове побачення. Тим часом Холостяк навів 10 фактів про себе: що слухає, дивиться, чи є шкідливі звички і як розбирається в людях. Ексклюзивне інтерв’ю Макса Михайлюка — читайте в матеріалі.

Макс, багатьох цікавить, які у тебе зріст і вага?

Зріст — 183 см, а вага — 78 кг.

Хто ти за знаком зодіаку?

Скорпіон.

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Улюблений фільм або серіал?

Я не кіноман. Останній серіал, який справив на мене враження — «Гострі козирки». Дивився на одному диханні, мовою оригіналу. Вразила акторська гра, особливо Кілліана Мерфі, і космічний говір! Виявилося, актори спеціально їздили в місто Бірмінгем, де знімався серіал, щоб звикнути до акценту. Переглянув «Гострі козирки» вже разів зо три (посміхається. — Прим. ред.).

Улюблена музика?

Future, The Weeknd, Migos, Drake, Rick Ross, 2Pac, Travis Scott, Jah Khalib. Особливо насолоджуюся музикою The Weeknd. Був на двох концертах і не збираюся зупинятися (посміхається. — Прим. ред.).

Хобі?

У дитинстві я займався футболом, мріяв стати футболістом. Досі граю з друзями. Також присвячую час тайському боксу, ходжу в тренажерний зал.

Як вважаєш, ти добре розбираєшся в людях?

Мені здається, так. Хоча, знову ж таки, буває таке, що я занадто ідеалізую людину, наповнюю її якостями, яких вона не має.

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Ти любиш готувати?

Чесно, ні. У мене не вистачає ані терпіння, ані часу на це. Мої коронні страви — це яєчня, омлет, варені яйця (посміхається. — Прим. ред). Зазвичай я їм десь у закладах і намагаюся харчуватися правильно.

Як ставишся до поцілунку і сексу на першому побаченні?

Це прийнятно, чому ні?

Віриш у долю і кохання з першого погляду?

Вірю. У мене було кохання з першого погляду, але серйозними стосунками воно не закінчилося.

А у тебе є шкідливі звички?

Ну, я не курю і не п’ю (посміхається. — Прим. ред).

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