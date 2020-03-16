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Холостяк Макс Михайлюк: Для подарунка коханій привід не потрібен

16.03.2020

У сюжеті програми «Вікна-новини» на СТБ головний герой 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк» — пілот Макс Михайлюк — розповів, які сюрпризи зазвичай робить для своїх найрідніших жінок — мами і сестри. А також зізнався — який подарунок для коханої він вважає універсальним, а що, навпаки, не варто дарувати другій половинці.

макс михайлюк

Подарунок для найрідніших жінок

Мамі і сестрі дарую найрізноманітніші подарунки. Намагаюся підібрати те, що їм точно сподобається. Наприклад, для мами іноді обираю сертифікати в салони краси. Адже сама собі вона не завжди це купить. Можу подарувати хорошу косметику — мені хочеться, щоб мама довше залишалася гарною і молодою. Звичайно ж, квіти — це дуже важливо. Як і будь-якій жінці, мамі завжди приємно отримувати їх. Особливо троянди (посміхається. — Прим.ред.).

Сестрі намагаюся дарувати, як правило, те, що вона просить. Але в більшості випадків мій подарунок для неї — це гроші. Адже Настя — молода дівчина і сама може розпорядитися, як їх краще витратити. До того ж, вона живе в Торонто і фізично привітати її у мене не завжди є можливість.

Сімейна традиція

Пам’ятаю, коли я був маленьким і жив з батьками, у нас із татом на 8 березня була традиція: прокинутися раніше за наших дівчат — мами і сестри — та піти на ринок або в магазин і купити їм квіти. Найголовніше — це увага. Ми з батьком ніколи цим не обділяли наших жінок (посміхається. — Прим.ред.). Зараз, коли ми вже давно не живемо разом, у нас тато — черговий по сюрпризам (посміхається. — Прим.ред.). На жаль, у мене не завжди виходить особисто привітати рідних зі святами. Але, наприклад, традиції разом відзначати Новий рік намагаємося дотримуватися частіше. Хоча я дуже хочу приділяти більше уваги своїм рідним.

Універсальний сюрприз для другої половинки

Не люблю банальностей, але вважаю, що саме вдале доповнення до будь-якого подарунка — це квіти. В інших випадках потрібно враховувати інтереси другої половинки або хоча би хоч трохи уявляти, що їй може сподобатися. Ще, на мою думку, складно прогадати з парфумами — їх завжди можна обрати на свій смак (посміхається. — Прим.ред.).

макс михайлюк

Святковий казус

У мене була ситуація, коли колишній дівчині не сподобався вибраний мною подарунок на її день народження. На той момент ми зустрічалися лише кілька місяців, але я був закоханий. Обрав для неї кулон у вигляді сердечка. Він був дуже красивий, я вкладав у нього певний сенс. Але коли подарував його коханій, дізнався, що вона хотіла сережки, а не кулон (сміється. — Прим.ред.). Романтичний момент було трохи зіпсовано. Після цієї історії я намагаюся заздалегідь дізнаватися, чого хоче дівчина. Ще варіант — вибирати подарунок разом із нею.

Радувати без приводу

Я вважаю, все, що роблять чоловіки у своєму житті — це для жінок. Кожній дівчині буде приємно бачити вчинки не тільки у святкові дні, а набагато частіше. Коли чоловік закоханий, він намагається всіляко радувати кохану, викликати посмішку на її обличчі. Для цього не потрібен привід або певна дата. Я особисто дуже люблю дарувати подарунки просто так. Набагато більше, ніж отримувати їх. Бачити щасливі очі коханої людини — це безцінно.

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